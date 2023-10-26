27 октября православные верующие также чтят память святой преподобной Параскевы Сербской.
Издавна было принято девушкам молиться Параскеве об удачном замужестве - святую просили о хорошем женихе.
Параскеву считали покровительницей женской зимней работы, поэтому этот день имеет и такие названия: Льняниха, Трепальница.
Матери сегодня молились о детях, желая крепкого здоровья и хорошей судьбы.
Также издавна 27 октября действовал запрет на любые домашние дела, женщинам сегодня не рекомендуется стирать, убирать, шить и вязать.
Запрещено работать на огороде, а если нарушить данные запреты - можно навлечь на серьезные проблемы со здоровьем.
Сегодня нельзя грустить и ссориться, а также лучше сильно не веселиться, а провести сегодняшний день в спокойствии и умиротворении.
Раньше говорили «кто на Параскеву много смеется, тот в старости будет много плакать».
Существуют и приметы 27 октября, так, например, если на Параскеву сухо и нет грязи - значит дождей в ближайшие дни не будет, также если грязно и дождливо в сегодня - ждите много снега зимой.
Сегодня ночью звезды ярко светят - будет хороший урожай в следующем году.
Именили сегодня, 27 октября, праздднуют владельцы таких имен: Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.
Источник: Главред.
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