Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 27 октября. Согласно чтению карт Таро сегодня отличный день для всех знаков зодиака.
Существуют проекты по управлению и строительству дорог, открывающие возможности для движения в новом направлении.
Ищите ответы, обращайтесь за советом и узнайте, что ваша карта Таро приготовила для вас в этот день.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 27 октября.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Дьявол
Сегодня то, как вы смотрите на кого-то в своей жизни, может привести вас на путь искушения.
Вы можете стать слишком готовыми поступиться своими ценностями ради другого человека. Обязательно руководите сегодня головой, а не сердцем.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Четверка Кубков.
Вращаться. Нелегко управлять своими эмоциями, но когда вы сможете перенаправить свое внимание на что-то другое, это станет намного проще.
Уборка, работа, прогулка или новое хобби могут оказаться полезными, если вы не знаете, куда направить напряжение, которое чувствуете сегодня.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Жезлов.
Хаотичный беспорядок возникает на территории, когда вы пытаетесь проявить творческий подход.
Вот так возникает великое искусство. Привыкайте к небольшому беспорядку ради красивого результата.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Двойка Пентаклей.
На что вы потратите свои деньги? Вы можете получить немного денег в виде бонусного чека или выплаты, которая вам причиталась.
Дополнительный доход может ощущаться как дыра в вашем кармане, и вы будете думать о том, на что можно потратиться.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Двойка Жезлов.
Когда вы влюбляетесь в кого-то, вы можете многое обдумать.
Старайтесь не отговаривать себя от темы или вмешиваться в нее только потому, что вы слишком глубоко вчитались в сказанное (или нет). Сегодня плывите по течению.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Умеренность.
Когда два человека вступают в отношения, это может напоминать танец, в котором ни один из вас не знает шагов рутины.
Потребуется некоторое время, чтобы понять, кто и что должен делать и где вы уравновешиваете друг друга. Будьте терпеливы в этом процессе. Это может быть даже очень весело.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Справедливость
Долгое время вы надеялись, что человек получит свою карму в холодном виде, но теперь, когда это наконец произошло, вам грустно и жаль всех обид, которые вы питали. Эти трудности вызвали у вас много сочувствия.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Четверка Пентаклей.
Время решать финансовые вопросы, Скорпион. Хорошо иметь все в порядке, чтобы вы точно знали, где найти важные документы и записи, когда они вам понадобятся. Больше не нужно оставлять вещи в папках, чтобы разобраться с ними позже. Пришло время сделать это в этом месяце.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Дурак
Вы готовы начать новую главу своей жизни, Стрелец. Даже если вы мчитесь за ворота и не оглядываетесь назад, постарайтесь услышать совет других. Нравится вам это или нет, но слушать – это всегда мудрый поступок.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Башня.
Проблемы случаются, Козерог, и даже если вы, возможно, не хотите с ними справляться, неплохо оставаться в курсе проблем, прежде чем они станут еще хуже. Другими словами, куйте железо тогда, когда оно наиболее горячо.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Солнце.
С вами происходят хорошие вещи, и теперь, когда вы возвращаетесь после трудного периода в жизни, вы с оптимизмом смотрите в будущее. Жизнь выглядит хорошей для вас.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Доверяйте своим эмоциям, Рыбы. Вы интуитивный человек с множеством даров и талантов. Вы мудры и уверены в своих чувствах, поэтому верьте в это.
Источник: yourtango.
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