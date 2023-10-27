Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 27 октября. Согласно чтению карт Таро сегодня отличный день для всех знаков зодиака.

Существуют проекты по управлению и строительству дорог, открывающие возможности для движения в новом направлении.

Ищите ответы, обращайтесь за советом и узнайте, что ваша карта Таро приготовила для вас в этот день.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 27 октября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дьявол

Сегодня то, как вы смотрите на кого-то в своей жизни, может привести вас на путь искушения.

Вы можете стать слишком готовыми поступиться своими ценностями ради другого человека. Обязательно руководите сегодня головой, а не сердцем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Вращаться. Нелегко управлять своими эмоциями, но когда вы сможете перенаправить свое внимание на что-то другое, это станет намного проще.

Уборка, работа, прогулка или новое хобби могут оказаться полезными, если вы не знаете, куда направить напряжение, которое чувствуете сегодня.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Хаотичный беспорядок возникает на территории, когда вы пытаетесь проявить творческий подход.

Вот так возникает великое искусство. Привыкайте к небольшому беспорядку ради красивого результата.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

На что вы потратите свои деньги? Вы можете получить немного денег в виде бонусного чека или выплаты, которая вам причиталась.

Дополнительный доход может ощущаться как дыра в вашем кармане, и вы будете думать о том, на что можно потратиться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Когда вы влюбляетесь в кого-то, вы можете многое обдумать.

Старайтесь не отговаривать себя от темы или вмешиваться в нее только потому, что вы слишком глубоко вчитались в сказанное (или нет). Сегодня плывите по течению.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Умеренность.

Когда два человека вступают в отношения, это может напоминать танец, в котором ни один из вас не знает шагов рутины.

Потребуется некоторое время, чтобы понять, кто и что должен делать и где вы уравновешиваете друг друга. Будьте терпеливы в этом процессе. Это может быть даже очень весело.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Справедливость

Долгое время вы надеялись, что человек получит свою карму в холодном виде, но теперь, когда это наконец произошло, вам грустно и жаль всех обид, которые вы питали. Эти трудности вызвали у вас много сочувствия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Время решать финансовые вопросы, Скорпион. Хорошо иметь все в порядке, чтобы вы точно знали, где найти важные документы и записи, когда они вам понадобятся. Больше не нужно оставлять вещи в папках, чтобы разобраться с ними позже. Пришло время сделать это в этом месяце.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Дурак

Вы готовы начать новую главу своей жизни, Стрелец. Даже если вы мчитесь за ворота и не оглядываетесь назад, постарайтесь услышать совет других. Нравится вам это или нет, но слушать – это всегда мудрый поступок.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Башня.

Проблемы случаются, Козерог, и даже если вы, возможно, не хотите с ними справляться, неплохо оставаться в курсе проблем, прежде чем они станут еще хуже. Другими словами, куйте железо тогда, когда оно наиболее горячо.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Солнце.

С вами происходят хорошие вещи, и теперь, когда вы возвращаетесь после трудного периода в жизни, вы с оптимизмом смотрите в будущее. Жизнь выглядит хорошей для вас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Доверяйте своим эмоциям, Рыбы. Вы интуитивный человек с множеством даров и талантов. Вы мудры и уверены в своих чувствах, поэтому верьте в это.

Источник: yourtango.

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