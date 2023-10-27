Когда приходит время убирать окна с пятнами и грязью, мы ищем быстрые и эффективные методы очистки.

Одним из неожиданных ингредиентов, которые могут оказаться очень полезными для отмывания окон, является картофель. Да, вы слышали правильно – картофель может помочь вам вымыть свои окна.

Что нужно для отмывания окон с помощью картофеля:

Картофель Выберите несколько средних по размеру картофелин.

Нож или расческа: Для нарезки картофеля на пластинки.

Вода: Для раствора, в котором вы будете мыть окна.

Бумажные полотенца или газеты: Для вытирания окон.

Пару мешочков для варки картофеля: Для создания картофельного отвара.

Шаг 1: Приготовление картофельного отвара

Сначала вы должны варить картофель. Нарежьте картофель на тонкие пластинки и положите их в парные мешочки для варенья. Варите их до мягкости, если для картофеля используете отдельный котелок, или просто отбросьте мешочки с картофелем в котелок с водой и варите примерно 15-20 минут. Полученный картофельный отвар станет вашим отличным средством для отмывания окон.

Шаг 2: Смачивание и вытирание окон

Опустите картофель в картофельный отвар и смочите им окно. Затем протрите его с помощью бумажных полотенец или газеты. Картофель поможет вам легко удалить грязь, пятна и жир и оставит ваши окна без пятен и блестящими.

Шаг 3: Полировка окон

Этот метод мытья окон с помощью картофеля является экологически безопасным и не требует использования химических моющих средств, что важно для тех, кто заботится об окружающей среде. Картофель содержит природные старцы (крахмал), помогающие удалять грязь и жир и оставлять окна без дефектов.

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