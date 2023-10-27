Мобилизация в Украине, могут ли позволить мужчинам выезжать за границу и при каких условиях.

Мобилизация в Украине, в Раде могут позволить мужчинам уезжать за границу во время действия военного положения.

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В документе предлагают внести изменения в правила пересечения границы во время мобилизации в Украине и предоставить право выезда военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Необходимы следующие документы: решение органа государственной власти о командировках за границу, а также согласование на выезд за границу от ТЦК и СП.

В случае принятия законопроекта - нужно будет открыть счет в одном из государственных банков Украины с взносом в 12 945 гривен и ежемесячно счет вносить 1 306 гривен 50 копеек.

В то же время банку нужно дать разрешение перечислять взносы в ВСУ.

Кроме того, может появиться условие возвращения и для мужчин, выехавших за границу незаконно.

За каждый месяц вне Украины они должны перечислить на спецсчет ВСУ по 25 890 гривен.

Украинцы отреагировали на законопроект:

"Позвольте моему мужу и его собратьям выехать из передовой за границу, подпишите закон о демобилизации!!! Воюют ли одни и те же? Для кого этот закон, для сынков депутатов и мажоров? Еще не все уехали? Кто будет ребят ВСУ менять ?Или они работы? Даже отпусков не имеют. Издевательство какое-то",

"Депутаты себе придумали официальное разрешение на выезд. Ну правильно, уезжать будут только богатые",

"Где заработать тех 25 тысяч? Чтобы еще себе на жизнь что-то осталось",

"Для себя и придумали закон, чтобы легально уезжать отдыхать".

Источник: ТСН.

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