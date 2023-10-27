Мобилизация в Украине, в Раде могут позволить мужчинам уезжать за границу во время действия военного положения.
Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
В документе предлагают внести изменения в правила пересечения границы во время мобилизации в Украине и предоставить право выезда военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.
Необходимы следующие документы: решение органа государственной власти о командировках за границу, а также согласование на выезд за границу от ТЦК и СП.
В случае принятия законопроекта - нужно будет открыть счет в одном из государственных банков Украины с взносом в 12 945 гривен и ежемесячно счет вносить 1 306 гривен 50 копеек.
В то же время банку нужно дать разрешение перечислять взносы в ВСУ.
Кроме того, может появиться условие возвращения и для мужчин, выехавших за границу незаконно.
За каждый месяц вне Украины они должны перечислить на спецсчет ВСУ по 25 890 гривен.
Украинцы отреагировали на законопроект:
"Позвольте моему мужу и его собратьям выехать из передовой за границу, подпишите закон о демобилизации!!! Воюют ли одни и те же? Для кого этот закон, для сынков депутатов и мажоров? Еще не все уехали? Кто будет ребят ВСУ менять ?Или они работы? Даже отпусков не имеют. Издевательство какое-то",
"Депутаты себе придумали официальное разрешение на выезд. Ну правильно, уезжать будут только богатые",
"Где заработать тех 25 тысяч? Чтобы еще себе на жизнь что-то осталось",
"Для себя и придумали закон, чтобы легально уезжать отдыхать".
Источник: ТСН.
Последние новости Украины:
Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.
Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.
Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.