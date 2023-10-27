К счастью, существуют экологические и безопасные способы изготовления стирального порошка дома, которые помогут вам обеспечить эффективную стирку, не нанося вреда окружающей среде и вашему здоровью.
Почему собственный стиральный порошок лучше?
Существует несколько убедительных причин, почему собственный изготовленный стиральный порошок лучше для вас и природы, чем коммерческие аналоги:
Отсутствие вредных химикатов Многие коммерческие стиральные порошки содержат фосфаты, SLS (натриевый лаурилсульфат) и другие химикаты, которые могут вызывать аллергии и раздражение кожи. Ваш собственный порошок может быть создан без этих потенциально вредных веществ.
Экономия денег: Изготовление собственного порошка дома обычно обходится дешевле, чем покупка коммерческих средств.
Уменьшение воздействия на окружающую среду Коммерческие стиральные порошки могут содержать фосфаты, которые способствуют загрязнению водоемов и вредят водной среде. Сделанный порошок дома может быть более естественным.
Рецепт собственного стирального порошка:
Ингредиенты:
1 стакан соды для стирки (сода или карбонат натрий)
1/2 стакана баракса (если хотите, вы можете заменить это содой или солью)
1/2 стакана столовой соли
Несколько капель вашего любимого эфирного масла (для аромата)
Опционально: можно добавить 1/4 стакана кристаллической цитрусовой кислоты, чтобы улучшить удаление пятен и усиливать отбеливающий эффект.
Инструкция:
Смешайте все ингредиенты в большой миске или банке.
Храните порошок в герметичном контейнере.
Добавьте 2-3 ложки этого порошка в вашу стиральную машину во время стирки.
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