Уборка и стирка одежды являются ежедневными обязанностями, которых трудно избежать, однако многие коммерческие стиральные порошки, доступные на рынке, содержат агрессивные химические вещества, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

К счастью, существуют экологические и безопасные способы изготовления стирального порошка дома, которые помогут вам обеспечить эффективную стирку, не нанося вреда окружающей среде и вашему здоровью.

Почему собственный стиральный порошок лучше?

Существует несколько убедительных причин, почему собственный изготовленный стиральный порошок лучше для вас и природы, чем коммерческие аналоги:

Отсутствие вредных химикатов Многие коммерческие стиральные порошки содержат фосфаты, SLS (натриевый лаурилсульфат) и другие химикаты, которые могут вызывать аллергии и раздражение кожи. Ваш собственный порошок может быть создан без этих потенциально вредных веществ.

Экономия денег: Изготовление собственного порошка дома обычно обходится дешевле, чем покупка коммерческих средств.

Уменьшение воздействия на окружающую среду Коммерческие стиральные порошки могут содержать фосфаты, которые способствуют загрязнению водоемов и вредят водной среде. Сделанный порошок дома может быть более естественным.

Рецепт собственного стирального порошка:

Ингредиенты:

1 стакан соды для стирки (сода или карбонат натрий)

1/2 стакана баракса (если хотите, вы можете заменить это содой или солью)

1/2 стакана столовой соли

Несколько капель вашего любимого эфирного масла (для аромата)

Опционально: можно добавить 1/4 стакана кристаллической цитрусовой кислоты, чтобы улучшить удаление пятен и усиливать отбеливающий эффект.

Инструкция:

Смешайте все ингредиенты в большой миске или банке.

Храните порошок в герметичном контейнере.

Добавьте 2-3 ложки этого порошка в вашу стиральную машину во время стирки.

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