Цены на картофель в Украине всего за неделю выросли на 13%.
Аналитики сообщают, что фермеры предлагают небольшие объемы продукции.
Кроме того, основную часть урожая картофеля отдают на хранение.
Такая ситуация и является причиной удорожания популярного овоща.
В начале октября этого года купить картошку можно было за 7–10 гривен за килограмм.
Однако за последнюю неделю цена на картофель выросла на около 13%.
Основной причиной высокий интерес оптовых компаний и украинцев к закупке картофеля.
В некоторых областях из-за неблагоприятных условий затормозился процесс уборки картофеля, что тоже повлияло на цены.
Аналитики прогнозируют, что цены, вероятно, будут изменяться.
"Урожай в этом году хороший, у людей закупали по мизерной цене 3 грн за килограмм, были такие кадры, которые хотели за эту цену отобранную по сортам и сорта брали только элитные, а теперь цену готовят",
"Надо на 65% поднять, а почему бы нет?",
"Какого качества этот картофель отвечает чтобы за него платить такие деньги?",
"Так и должно быть!!! Люди уже давно сажают для себя, а не продавать "городским, бабушкам" за копейки!!!",
"Да всегда ничего нового", - жалуются украинцы в комментариях.
Источник: East-fruit.
Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время цены, вероятно, будут оставаться стабильными, но осенью стоимость яиц снова может возрасти.
Эксперты говорят, что рост цен связан с сезонным повышением стоимости кормов, а также возможным восстановлением массовых отключений электроэнергии.
В зимний период также увеличивается стоимость энергоносителей и электроэнергии, а производство яиц снижается.
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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.
Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.