Цены на популярный овощ в Украине ощутимо выросли, известно, что только за неделю стоимость стала больше почти на 13%.

Цены на картофель в Украине всего за неделю выросли на 13%.

Аналитики сообщают, что фермеры предлагают небольшие объемы продукции.

Кроме того, основную часть урожая картофеля отдают на хранение.

Такая ситуация и является причиной удорожания популярного овоща.

В начале октября этого года купить картошку можно было за 7–10 гривен за килограмм.

Однако за последнюю неделю цена на картофель выросла на около 13%.

Основной причиной высокий интерес оптовых компаний и украинцев к закупке картофеля.

В некоторых областях из-за неблагоприятных условий затормозился процесс уборки картофеля, что тоже повлияло на цены.

Аналитики прогнозируют, что цены, вероятно, будут изменяться.

"Урожай в этом году хороший, у людей закупали по мизерной цене 3 грн за килограмм, были такие кадры, которые хотели за эту цену отобранную по сортам и сорта брали только элитные, а теперь цену готовят",

"Надо на 65% поднять, а почему бы нет?",

"Какого качества этот картофель отвечает чтобы за него платить такие деньги?",

"Так и должно быть!!! Люди уже давно сажают для себя, а не продавать "городским, бабушкам" за копейки!!!",

"Да всегда ничего нового", - жалуются украинцы в комментариях.

Источник: East-fruit.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время цены, вероятно, будут оставаться стабильными, но осенью стоимость яиц снова может возрасти.

Эксперты говорят, что рост цен связан с сезонным повышением стоимости кормов, а также возможным восстановлением массовых отключений электроэнергии.

В зимний период также увеличивается стоимость энергоносителей и электроэнергии, а производство яиц снижается.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.