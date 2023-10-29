Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский объяснил, как приготовить идеальное тесто для домашних пирожков.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете на 20 пирожков, по 40 г теста на каждый):

200 г молока

20 г яйца (половина перемешанного)

сахар – 25 г

4 г сухих дрожжей (или 12 г свежих)

75 г масла (лучше взять 50\50 сливочное и растительное)

330-350 г муки

3 г соли

В теплое молоко "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет сахар, половину перемешанного вилкой яйца (вторая половина пойдет на помазку пирожков перед выпечкой) и дрожжи. Даем смеси постоять 15 минут, чтобы дрожжи начали действовать, появилась пена.

Постепенно вмешиваем муку, перемешанную с солью. Замешиваем тесто и оставляем его в миске под пленкой в ​​теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно подошло.

В сотейнике "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного подогревает сливочное и растительное масло, вмешивает эту смесь в тесто в миске, а затем хорошо вымешивает тесто уже на столе. Снова оставляем тесто в миске под пленкой в ​​теплом месте на 30 минут.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на 20 равных кусочков, делает из них шарики, приплюскивает ладонью, сверху выкладывает начинку и формирует пирожки.

Оставляем пирожки минут на 40 в теплом месте или под полотенцем, затем смазываем остатками яйца и выпекаем при температуре 200 градусов 9 минут.

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