Следует отметить, что это уже не первый раз, когда жительницу Шумской общины привлекают к ответственности из-за конфликтов с ее свекровью.

В Тернопольской области Шумский районный суд наказал женщину, которая писала своей свекрови мат в СМС-сообщениях. Правоохранители трактовали нецензурную переписку как "домашнее насилие психологического характера", составили протокол и передали его в суд, а тот в определенную очередь вынес решение.

В ходе судебного заседания установлено, что жительница Шумской общины утром 22 августа в мессенджере Viber высказывалась нецензурно по поводу своей свекрови, что привело к психологическому домашнему насилию.

Свекружина родственница подала заявление в полицию, прося принять меры по разрешению этой ситуации.

На день судебного заседания женщина не явилась, несмотря на сообщения о времени и месте рассмотрения дела. Судья отметил, что в случае отсутствия обвиняемой, а также отсутствия заявлений и ходатайств от нее, постановление можно вынести без его присутствия. Шумский районный суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее штраф в размере 170 гривен. В случае невнесения оплаты штрафа в течение 15 дней сумма удваивается.

Кроме того, жительница Шумской общины обязана уплатить судебный сбор в размере 536 гривен 80 копеек. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Тернопольский апелляционный суд.

Следует отметить, что это уже не первый раз, когда жительницу Шумской общины привлекают к административной ответственности из-за конфликтов с ее свекровью. Ранее, 8 апреля, женщина была оштрафована за словесное высокие и издевательства над родственницей, которая вместе с ней проживала в одном доме. Тогда обвиняемая также уплатила штраф в размере 170 гривен.

Источник: Zaxid.net.

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