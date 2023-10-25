В Украине существует много нарушений, за которые серьезно наказывают- за одно из нарушений придется уплатить штраф в размере 580 тысяч.

Штрафы до 580 тысяч гривен придется заплатить за некоторые нарушения. Стало известно, кого из украинцев ждут неприятности с налоговой и "драконовские" штрафы.

В частности, украинским компаниям, которые выдавали своим работникам талоны на горючее, теперь грозят штрафы от Налоговой службы. Содействие "оптовой продаже" горючего может обернуться для них значительными финансовыми потерями, ведь придется платить штраф - до 580 тысяч гривен.

На примере иностранной компании, специализирующейся на продаже строительных материалов из Европейского Союза, видно, как некстати выдача талонов на горючее может привести к серьезным проблемам с налогами и уплате штрафа.

В этом конкретном случае компания предоставляла своим работникам талоны на топливо, но налоговые органы считали это оптовой продажей бензина без соответствующей лицензии и акцизного налогообложения. Совет бизнес-омбудсмена получил жалобу от этой компании и поддержал ее.

Оказалось, что эта компания, специализирующаяся на продаже стройматериалов и металлопластиковых окон, не производила оптовые продажи горючего. Вместо этого у нее было соглашение с одной из АЗС, где она закупала горючее по талонам для собственного транспорта торговых представителей. После карантина компания выдала такие талоны как премию для своих работников в натуральной форме.

Налоговая служба может толковать такие действия, как реализацию товара собственным работникам и начислить штраф в размере 577 тысяч гривен.

Источник : Forbes.ua

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