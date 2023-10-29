Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила идеальный вариант хлеба, который сможет приятно удивить. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подчеркивает, что для этого десерта можно использовать как свежие, так и спелые (почерневшие) бананы. Если вы хотите сделать бананы еще сладкими, можно заморозить их и разморозить перед приготовлением.

Ингредиенты:

115 г грецких орехов

230 г пшеничной муки

4 шт. бананов (450 г) + 1 шт.

150 г сахара

1 ч. ложка разрыхлителя теста

1/4 ч. ложки соды

1 ч. ложка корицы

2 яйца

115 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

Приготовление:

Сначала слегка подсушите грецкие орехи в духовке при 100 градусах, дайте им остыть и измельчите, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой миске сочетайте яйца и сахар. Можно размешивать без использования миксера, просто хорошо взбейте венчиком. Растопите сливочное масло и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем добавьте его в смесь из яиц и сахара, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте туда же бананы и хорошо размешайте венчиком до получения однородной массы.

Если бананы слишком жесткие, лучше их измельчите с помощью блендера.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, в муку добавьте соду, ванильный сахар, разрыхлитель теста, корицу и тщательно перемешайте. Процедите смесь через сито, чтобы избавиться от комков. Аккуратно перемешайте сухие ингредиенты в мокрой смеси, затем добавьте измельченные грецкие орехи и продолжайте мешать, пока не получите однородное тесто.

Возьмите форму для выпечки и выложите ее пергаментной бумагой. Чтобы облегчить извлечение хлеба из формы, смажьте пергамент маслом. Переложите тесто в форму и, при желании, разместите целый банан сверху, слегка утопив его в тесте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Поставьте форму в разогретую до 160 градусов духовку и выпекайте хлеб в течение 55-60 минут. Готовность можно проверить, воткнув в центр хлеба деревянную шпажку.

Дайте готовому хлебу немного остыть, затем извлеките его из формы и подавайте к столу, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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