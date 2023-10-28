Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф", поделился на своей странице в Instagram своим собственным рецептом приготовления сырников.

"Если вам надоела сладкая выпечка и другие лакомства, предлагаю вам отличный рецепт вкусных сырников, которые точно понравятся настоящим гурманам!" - подчеркнул "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Творог (желательно кисломолочный) - 300-400 г.

1 яичный желток.

1 столовая ложка сахара.

Половина чайной ложки ванильного сахара.

1,5 столовых ложек манных круп.

1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Цедра апельсина.

Приготовление:

В глубокой миске поместите творог и добавьте манную крупу, крахмал, сахар, ванильный сахар, яичный желток, а также цедру апельсина, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Тщательно замешайте все ингредиенты, пока не получите однородное тесто.

Сформируйте тесто в форме длинной колбаски. Затем нарежьте ее на кусочки и сформируйте из них сырники, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обваляйте сырники в муке.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, обжаривайте каждую сторону сырников на среднем огне в течение 5-7 минут.

Такие сырники отлично подойдут для тех, кто хочет чего-то нового и особенно вкусного, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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