Украинцам рассказали, как получить компенсацию, если документы на жилье уничтожены или потеряны.

В Украине владельцы поврежденного или разрушенного жилья, не имеющие возможности подтвердить право собственности на здание, могут столкнуться с трудностями в получении компенсации.

Глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк сообщила, куда обращаться в этом случае.

По ее словам, не все украинцы убегали от войны, имели возможность забирать документы. Поэтому документы на жилье могли быть уничтожены в результате боевых действий.

"Для того чтобы подтвердить право собственности нужно обратиться в суд. К сожалению, у нас суды не могут работать с такой скоростью, как люди желают получать компенсацию и мы сейчас в парламенте с коллегами и с Министерством юстиции, с Министерством восстановления работаем над тем, чтобы создать упрощенный, сокращенный судебный порядок именно для того, чтобы люди получали компенсацию", - сообщила Шуляк.

Ранее сообщалось, о прекращении выплат пенсий украинцам рассказали о причинах и как решить проблему.

Эксперты более подробно рассказали об информации о пенсиях в Украине.

Так, если в течение 6 месяцев не забирать пенсию, то согласно статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" ее выплату прекращают.

"Хочу обратить внимание, что прекращается именно выплата, а начисления продолжаются, не путайте эти два понятия, они действительно разные", - говорят специалисты.

Для восстановления пенсионных выплат необходимо лично обратиться в избранный вами сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документы, удостоверяющие личность.

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