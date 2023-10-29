Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф" поделился в Instagram рецептом приготовления картофельного блюда.
"Картофель - как второй хлеб, это овощ, который трудно представить без него большинство традиционных блюд украинской кухни. Он дает множество возможностей для творчества. Сегодня я поделюсь рецептом нежного сырного картофеля", - подчеркнул "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 400 г отварного картофеля.
- 50 г сыра моцарелла.
- 3 г соли.
- 30 г крахмала.
- 5 г сахара.
- Разогретое масло для жарки.
Приготовление:
Превратите картофель в пюре и добавьте соль, сахар, крахмал. Замешайте и разделите на четыре части, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Сформируйте картофельные шарики, вложите внутрь них кусочек моцареллы.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, сформируйте шайбочки из картофельного теста и обжаривайте на растительном масле с обеих сторон до получения золотистой корки.
"Это блюдо прекрасно подходит для сытного обеда", - поделился также "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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