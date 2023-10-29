Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф" поделился в Instagram рецептом приготовления картофельного блюда.

"Картофель - как второй хлеб, это овощ, который трудно представить без него большинство традиционных блюд украинской кухни. Он дает множество возможностей для творчества. Сегодня я поделюсь рецептом нежного сырного картофеля", - подчеркнул "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

400 г отварного картофеля.

50 г сыра моцарелла.

3 г соли.

30 г крахмала.

5 г сахара.

Разогретое масло для жарки.

Приготовление:

Превратите картофель в пюре и добавьте соль, сахар, крахмал. Замешайте и разделите на четыре части, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Сформируйте картофельные шарики, вложите внутрь них кусочек моцареллы.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, сформируйте шайбочки из картофельного теста и обжаривайте на растительном масле с обеих сторон до получения золотистой корки.

"Это блюдо прекрасно подходит для сытного обеда", - поделился также "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.