Желтые пятна на подушках могут показаться сложной задачей для уборки, но, к счастью, существуют домашние средства, которые спасут ваши подушки и сэкономят время и деньги.

Сохранение безупречно чистого и обновленного интерьера требует не только внимания к общему порядку, но и к мелочам. Politeka предлагает несколько эффективных способов очистки подушек от желтых пятен с помощью средств, доступных вам дома.

Сода и уксус

Смешайте соду и уксус в одинаковых количествах, чтобы создать пасту.

Нанесите пасту на желтые пятна на подушке.

Оставьте на 15-20 минут, чтобы дать средству проникнуть в ткань.

Постоянно натирайте пятна мягкой губкой или тканью.

Прополощите подушку водой и оставьте ее высохнуть.

Сода помогает отбеливать ткань, удаляя желтые пятна, а уксус отшелушивает и разрушает пятна.

Лимонный сок

Выжмите сок из лимона и нанесите его прямо на желтые пятна.

Вытрите пятна мягкой губкой или тканью.

Прополощите подушку водой и высушите ее на воздухе.

Лимонный сок содержит естественные свойства отбеливателя и способен вывести желтые пятна.

Перекись водорода

Смочите пятна на подушке перекисью водорода.

Дайте ему действовать в течение нескольких минут.

Промойте подушку водой и высушите.

Перекись водорода разлагает пятна и выводит их из ткани.

Стиральная машина

Если желтые пятна на подушке не исчезают после использования домашних средств, вы можете попытаться стирать подушку в стиральной машине. Важно следовать инструкциям по стирке, приведенным на бирке вашей подушки. Добавьте отбеливающие вещества или перекись водорода в стиральный цикл, чтобы отбелить ткань.

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