Сохранение безупречно чистого и обновленного интерьера требует не только внимания к общему порядку, но и к мелочам. Politeka предлагает несколько эффективных способов очистки подушек от желтых пятен с помощью средств, доступных вам дома.
Сода и уксус
Смешайте соду и уксус в одинаковых количествах, чтобы создать пасту.
Нанесите пасту на желтые пятна на подушке.
Оставьте на 15-20 минут, чтобы дать средству проникнуть в ткань.
Постоянно натирайте пятна мягкой губкой или тканью.
Прополощите подушку водой и оставьте ее высохнуть.
Сода помогает отбеливать ткань, удаляя желтые пятна, а уксус отшелушивает и разрушает пятна.
Лимонный сок
Выжмите сок из лимона и нанесите его прямо на желтые пятна.
Вытрите пятна мягкой губкой или тканью.
Прополощите подушку водой и высушите ее на воздухе.
Лимонный сок содержит естественные свойства отбеливателя и способен вывести желтые пятна.
Перекись водорода
Смочите пятна на подушке перекисью водорода.
Дайте ему действовать в течение нескольких минут.
Промойте подушку водой и высушите.
Перекись водорода разлагает пятна и выводит их из ткани.
Стиральная машина
Если желтые пятна на подушке не исчезают после использования домашних средств, вы можете попытаться стирать подушку в стиральной машине. Важно следовать инструкциям по стирке, приведенным на бирке вашей подушки. Добавьте отбеливающие вещества или перекись водорода в стиральный цикл, чтобы отбелить ткань.
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