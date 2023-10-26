Некоторые знаки сегодня переживут печальные взлеты и падения, но это будет единовременно.

Посмотрите на свой знак зодиака и узнайте, не у вас ли будут проблемы. Сегодняшний гороскоп определит вашу судьбу.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Ваша жизнь принадлежит только вам, и, возможно, вы совершаете ошибку, слишком внимательно следуя советам других. Поразмышляйте сегодня о том, что вам действительно нужно в жизни и кто вам подходит для достижения этой цели. И даже в этом случае не принимайте их на свой счет, потому что никто не знает вашей ситуации в совершенстве, и они могут дать вам неэффективный совет.

С другой стороны, в сфере любви вы вступаете в очень благоприятное время. Возможно, вам предстоит встретить человека, который думает о жизни так же, как и вы, и который идеально вам подходит. Возможно, оно появится не сразу, но наберитесь терпения, ведь оно того стоит.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Сегодня вас ждет эпизод, полный мрака. Событие, которое поначалу кажется неважным, заставит вас заново пережить опыт, который, как вам казалось, вы уже преодолели. Чтобы не дать этой ностальгии взять верх, неплохо было бы выйти из дома и пойти на прогулку.

Если можете, встретитесь с кем-нибудь, кто заставит вас чувствовать себя хорошо, это правда. Попробуйте провести с ними день, и вы увидите, как мало-помалу к вам вернется хорошая энергия. Говоря о друзьях, может быть, вы дистанцировались от своих близких из-за недавних отношений, которые вас очень волнуют?

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Сегодня у вас было запланировано важное свидание, но, к сожалению, его отменяют. Вы давно об этом думали, и самое страшное, что это отменил не вы, а другой человек. Не позволяйте этому разочарованию заставить вас успокоиться в первых же попавшихся объятиях, потому что вы можете пораниться.

Воспринимайте это как знак судьбы, которая иногда помогает нам отклониться от пути, который может нам навредить. Возможно, этот человек вам не подходил, и за это вы всегда должны быть благодарны коварным планам Вселенной. Сохраняйте позитивный настрой относительно того, что с вами происходит, и цените жизнь такой, какая она есть.

РАК

21 июня – 22 июля

Вы запланировали выходные мечты, но что-то пошло не так. Подумайте, что, возможно, это потому, что судьба присматривает за вами. Наверное, лучше было остаться дома, так что не веди себя как ребенок и прими ситуацию.

Кроме того, вы сможете прекрасно провести время, если запланируете что-нибудь с любимым человеком дома или в своем городе. Постарайтесь запланировать сегодня что-то другое и сообщите об этом тем, кто в этом участвует, чтобы они могли зарезервировать этот день для вас. Вы можете прекрасно провести время, не заходя слишком далеко и не тратя слишком много денег.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Вы стали слишком самоуверенны в отношении своего здоровья , но вам следует задуматься о своих привычках. Вы знаете, что они не очень здоровы, и, хотя сейчас у вас отличное здоровье, ситуация может измениться, если вы продолжите есть так много обработанных продуктов и оставаться на диване. Попробуйте сегодня подумать об изменении своего питания и пойти в местный спортзал; вы увидите, как это мотивирует вас увидеть эти изменения.

На работе вы уже несколько дней думаете, что не выполняете требования начальства. Правда в том, что ваше начальство поручило вам эти задачи, потому что доверяет вам и вашим способностям. Отсутствие у вас концентрации и мотивации на работе имеет простую причину: ваша усталость.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Это день размышлений о своей жизни. Обстоятельства и наш опыт учат нас, что жизнь – это не всегда цветочный сад. Иногда что-то идет не так, и нам приходится ходить по грязи, пока все исправят.

Конечно, совершается ошибка, когда вместо того, чтобы продолжать идти по грязи, стоишь на месте и агонизируешь. Если вы переживаете трудный период, стисните зубы и продолжайте идти по жизненному пути, чтобы выбраться из него как можно скорее. Ты ведь не хочешь испачкать ботинки?

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

У вас огромная проблема: вы постоянно ждете звонка телефона, чтобы другие могли решить за вас планы. Если вам хочется что-то сделать, почему бы вам не позвонить и не предложить план? Просто сделай это. Вы уже несколько недель хотели пойти в этот ночной клуб, не ждите, пока другие проявят инициативу.

Вы всегда приписываете себе характер и индивидуальность, и это правда, но иногда вы придерживаетесь голой поверхности. И дело не только в том, чтобы выйти на улицу, в целом вам следует перестать опускать голову и начать высказывать свое мнение. Перестаньте все время молчать, иначе это только вызовет комок в горле, от которого однажды вы можете взорваться.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Что за плохое отношение? Смените фокус прямо сейчас. В последнее время все кажется неправильным без всякой причины, и когда у вас действительно возникнут проблемы, ваша голова взорвется. И этот день может быть сегодня, потому что, похоже, вам предстоит столкнуться с конфликтом с кем-то, кто почти так же упрям, как и вы.

Постарайтесь не проявлять слишком упрямство, когда дело доходит до обсуждения проблемы, которую необходимо решить, потому что, похоже, на этот раз вы окажетесь не правы. Если вы обнаружите, что ошибаетесь, признайте свою ошибку и извинитесь. Не чувствуйте себя жертвой проблемы: признавать свои ошибки — это мудро, и вы можете выглядеть очень хорошо.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Пришло время развернуть свою жизнь на 180 градусов, Стрелец. Вам необходимо внести ряд изменений, и наиболее важным из них является повышение вашей самооценки. Вы слишком сильно себя ругаете, думая, что не заслуживаете того положения, которое у вас есть, или партнера, который у вас есть, хотя это неправда.

Вы ценны и решительны, и поэтому люди вам так доверяют, почему вы этого еще не видите? Это ошибка. Сегодня вы сможете это реализовать, потому что то, что вы идеально запланировали, будет затронуто без вашего участия. Кто-то другой очень рассердится и откажется от этого, но вы знаете, как извлечь из ситуации максимум пользы.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Приоритетной задачей является найти баланс между заботой о своих близких и заботой о себе. Благородный и важный человек всегда находит время, чтобы помочь своим близким и быть рядом с ними, когда это необходимо, но проблемы начинаются, когда вы пренебрегаете собой. Если вы живете в условиях, когда вы часто откладываете свои планы, чтобы заботиться о нуждах других, это может оказаться пагубным.

С другой стороны, если вы замечаете, что кто-то особенный отдаляется, это также может быть связано с постоянной недоступностью других людей вне отношений. Нам всем необходимо чувствовать, что нас ценят и ценят. Вам следует попытаться установить границы и сообщить о своих потребностях другим, чтобы найти этот важный баланс.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Если вам необходимо улучшить свое физическое и психическое здоровье, попробуйте регулярные физические упражнения. Это поможет вам увеличить энергию, поддерживать здоровый вес и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Если вы не решаетесь делать это в одиночку, попросите партнера пойти вместе, так как это может быть хорошим способом провести время вместе.

Вы можете составить план тренировок, если чувствуете, что лень берет над вами верх. Это поможет мотивировать вас и вызвать желание придерживаться своих целей, поэтому это может стать частью вашей повседневной жизни. Если вы, кроме того, привлечете к этому планированию своего партнера, успех гарантирован, поскольку он обеспечит вам качественное времяпрепровождение вместе.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Если тревога влияет на вашу повседневную жизнь, важно позаботиться о своем эмоциональном и физическом благополучии. Если вы не знаете, что можно сделать, чтобы расслабиться и восстановить силы души, хорошая идея — провести время на природе. Проведение времени на природе имеет терапевтический эффект, поскольку помогает вам соединиться со своими глубочайшими корнями и предками, одновременно уменьшая беспокойство и заряжая энергию.

Источник: magic.horoscope.

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