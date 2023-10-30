Хранение овощей, таких как закрутка и картофель, в городских условиях может стать простой и полезной задачей, если вам известны некоторые основные методы и советы.

Независимо от наличия погреба, вы сможете наслаждаться свежими овощами в течение более длительного времени и сохранять их от чрезмерного выбрасывания. Politeka рассмотрит несколько способов эффективного хранения закруток и картофеля в городе без необходимости большого погреба.

Используйте вентилируемые ящики или контейнеры. Ящики или контейнеры с отверстиями для циркуляции воздуха помогают предотвратить образование конденсата и гнили на овощах. Размещайте их в холодных и сухих местах, где температура колеблется в пределах 5-10 градусов Цельсия.

Температурное хранение. Закрутки и картофель лучше сохраняются при низкой температуре. Большинство современных мест хранения имеют разделение для овощей и фруктов. Установите овощное отделение примерно на 2-4 градуса Цельсия.

Избегайте света. Свет ускоряет процессы расхода углеводородов и горения, которые могут привести к позеленению картофеля и порче закруток. Храните их в темных местах или в контейнерах, не пропускающих свет.

Отделяйте фрукты от овощей. Некоторые фрукты, такие как яблоки и бананы, выделяют этилен, газ, ускоряющий старение овощей. Поэтому разделяйте их от овощей, чтобы увеличить их сроки хранения.

Не мойте перед хранением. Не храните закрутку и картофель перед хранением, поскольку вода может вызвать гниль или росток. Мойте их перед приготовлением.

Проверяйте регулярно. Регулярно проверяйте запасы. Удалите любые гнилые или мягкие овощи, чтобы предотвратить распространение порчи на другие.

Используйте сухие газеты или солому. Расположите овощи на сухих газетах или соломе, чтобы уменьшить влажность и предотвратить гниение.

Используйте технологии хранения. Если вы имеете доступ к современным технологиям, можно использовать холодильники и заморозки с регулируемыми режимами хранения овощей. Некоторые даже имеют специальные ящики для хранения овощей, где можно установить оптимальную влажность и температуру.

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