Пенсию в Украине в текущем 2023 году перечислили уже три раза, однако, к сожалению, к концу текущего года уже не будет никаких индексаций.

Пенсия будет постоянной до 2024 года, но чего ожидать от индексации пенсии в 2024 году – рассказали в youtube-канале "Банковский клуб".

"В Министерстве социальной политики Украины заявляют, что украинское правительство планирует проведение масштабной индексации пенсии на фоне инфляции в 2024 году. Однако от таких намерений могут отказаться по одному условию - повышение пенсий может не быть в 2024 году", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, в период военного положения Кабинет Министров Украины имеет полное право не проводить пересмотр уровня пенсии, однако пока такие варианты не рассматриваются.

В 2024 году индексацию могут провести, однако все зависит от того, как страна переживет следующую зиму.

"Все индексации пенсий ежегодные планируются еще в январе в начале года. Поэтому узнать о 100% индексации пенсии на 2024 год – можно будет уже в январе. Индексации пенсий – это в первую очередь, уравнение ваших пенсий к реалиям инфляции, которая сейчас есть на рынке в государстве. Если же на данный момент уровень инфляции, я вам скажу удерживаются, за счет денег зарубежных доноров, инвесторов. Если помощь уменьшится, то, конечно, не будет финансирования, что для того, чтобы удерживать эту инфляцию", - говорят эксперты.

Также, по словам специалистов, если инфляция будет расти, то соответственно, согласно закону, государство должно индексировать пенсии согласно росту инфляции. если рост инфляции будет велик, то, конечно, у Министерства социальной политики не будет таких денег, чтобы компенсировать рост инфляции из-за индексации пенсии.

Если инфляция будет стабильной, то индексацией пенсии в Украине проведут.

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