Клиент "ПриватБанка" заявил, что внезапно узнал о том, что его счет был заблокирован.

Клиент "Приватбанка" добавил, что в учреждении назвали причиной блокировки счета то, что он якобы не предоставил нужные документы.

Однако, как сообщил Владислав на сайте отзывов, никакого запроса о предоставлении документов он не получал.

"При попытке зайти в приват 24 увидел (в целях безопасности обратитесь 3700). Обратившись в чат поддержку мне сказали что мое обслуживание прекращено. Спросив причину мне ответили что раньше мне был направлен запрос о происхождении средств, и в отведенное время я не предоставил документы. НО НИ КАКОГО ЗАПРОСА Я НЕ ПОЛУЧИЛ, ни на почту ни в приват 24", - говорит клиент "Приватбанк".

По словам клиента "ПриватБанка", он активно пользовался картой, а кредитный лимит был без просрочок.

"У привата наверное какие-то проблемы были в системе, что мне тот запрос так и не дошел. И банк решил расторгнуть со мной отношения. После этого я сразу пришел в отделение и предоставил документы для подтверждения. ПОЧЕМУ ЗА ВИНУ БАНКА Я ДОЛЖЕН ЛИШАТЬСЯ СЧЕТА. Я активно пользовался картой покупки, оплаты и т.д. кредитный лимит без просрочок. В отделениях ни кто не может помочь операторы тоже!!! ЭТО ВАША СИСТЕМНАЯ ОШИБКА!", - резюмировал Владислав.

Пресс-служба "Приватбанка" предоставила ответ: "К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" безосновательно закрыл счета украинца, разгорелся скандал.