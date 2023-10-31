Мобилизация в Украине продолжается, по словам адвоката, украинцам, нарушившим правила постановки на военный учет, угрожает административная ответственность.

Как рассказал адвокат Ростислав Кравец, в Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья, предусматривающая ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение военного учета.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов, то есть 510 – 850 гривен.

Адвокат сообщил, что взыскание штрафа могут быть наложены не позднее, чем через два месяца со дня совершения правонарушения.

"Представители ТЦК и СП, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, уполномочены для составления административных протоколов и направления их для взыскания штрафа", - добавил адвокат.

"А кто нарушители, их что власть содержала, а за тридцать лет, что власть дала нарушителям и простым людям Украины, ни работы, ни достойных пенсий, повысили стаж для пенсий, а работы НЕТ, то теперь этих людей считают нарушителями, а почему не берут полиция антов, вышедших на пенсию в полиции, а их сколько в парламенте, в Украине?"

"Нормально так за полтора года промотивировали народ",

"А что тем грозит, которые с начала войны сидят в военкоматах, прокурорам, тем, кто имеет левые справки?", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал .

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