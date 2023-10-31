На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вегетарианскую пиццу без теста. Она готовится на основе овощей и получается невероятно вкусной.

"Этот рецепт будет вашей находкой до весны. Храните! Это офигезно вкусно!", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

Цветная капуста – 400 г

Сладкий перец – 400 г

Брокколи – 400 г

Шампиньоны – 400 г

Сладкий лук – 200 г

Тыква – 400 г

Моцарелла – 150 г

Пармезан – 40 г

Французская горчица – 100 г

Кетчуп – 200 г

Соль, перец по вкусу

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает капусту на соцветия, нарезает соломкой сладкий перец, а грибы и тыкву - слайсами. Выкладывает овощи на противень, добавляет соль, перец, сбрызгивает растительным маслом и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Достаем противень из духовки, перемешиваем запеченные овощи. Сверху выкладываем нарезанный небольшими кусочками сладкий лук, добавляем соус из кетчупа и горчицы, посыпаем все пармезаном и моцареллой и ставим запекаться еще на 20 минут.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф" Литвиновой:

"Вау, в первый раз вижу пиццу без теста 😳, смотрится очень вкусно!";

"Просто шикарно и очень красиво 🔥🔥🔥";

"Я такую ​​пиццу тоже готовила, очень вкусно и полезно 🔥 попробуйте";

"Да, надо попробовать - без муки – это круто прям".

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