На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вегетарианскую пиццу без теста. Она готовится на основе овощей и получается невероятно вкусной.
"Этот рецепт будет вашей находкой до весны. Храните! Это офигезно вкусно!", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- Цветная капуста – 400 г
- Сладкий перец – 400 г
- Брокколи – 400 г
- Шампиньоны – 400 г
- Сладкий лук – 200 г
- Тыква – 400 г
- Моцарелла – 150 г
- Пармезан – 40 г
- Французская горчица – 100 г
- Кетчуп – 200 г
- Соль, перец по вкусу
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает капусту на соцветия, нарезает соломкой сладкий перец, а грибы и тыкву - слайсами. Выкладывает овощи на противень, добавляет соль, перец, сбрызгивает растительным маслом и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Достаем противень из духовки, перемешиваем запеченные овощи. Сверху выкладываем нарезанный небольшими кусочками сладкий лук, добавляем соус из кетчупа и горчицы, посыпаем все пармезаном и моцареллой и ставим запекаться еще на 20 минут.
Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф" Литвиновой:
"Вау, в первый раз вижу пиццу без теста 😳, смотрится очень вкусно!";
"Просто шикарно и очень красиво 🔥🔥🔥";
"Я такую пиццу тоже готовила, очень вкусно и полезно 🔥 попробуйте";
"Да, надо попробовать - без муки – это круто прям".
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