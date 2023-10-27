Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить тарт со слоеным тестом.

Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф" поделился в социальной сети Инстаграм рецептом приготовления вкусного и быстрого блюда из слоеного теста с сочной начинкой.

Блюдо: Тарт с беконом, грушей и моцареллой

Ингредиенты:

Один лист слоеного теста

1-2 столовые ложки меда

50 граммов бекона

1 груша

100 граммов сыра моцарелла

1 яичный желток (для смазки)

Приготовление:

Разложите пергаментную бумагу на противне и равномерно нанесите мед в небольших порциях для будущих слоев, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, на слой меда выложите кусочки бекона, ломтик груши, натертый сыр моцарелла и 1/3 листа слоеного теста.

Смажьте верхнюю часть тарта яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15 минут при температуре 180°C, также делится "Мастер Шеф".

Если по каким-либо причинам вы не можете использовать мед, его можно заменить коричневым сахаром. Наслаждайтесь вкусным и быстрым блюдом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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