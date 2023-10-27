Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф" поделился в социальной сети Инстаграм рецептом приготовления вкусного и быстрого блюда из слоеного теста с сочной начинкой.
Блюдо: Тарт с беконом, грушей и моцареллой
Ингредиенты:
- Один лист слоеного теста
- 1-2 столовые ложки меда
- 50 граммов бекона
- 1 груша
- 100 граммов сыра моцарелла
- 1 яичный желток (для смазки)
Приготовление:
Разложите пергаментную бумагу на противне и равномерно нанесите мед в небольших порциях для будущих слоев, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, на слой меда выложите кусочки бекона, ломтик груши, натертый сыр моцарелла и 1/3 листа слоеного теста.
Смажьте верхнюю часть тарта яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15 минут при температуре 180°C, также делится "Мастер Шеф".
Если по каким-либо причинам вы не можете использовать мед, его можно заменить коричневым сахаром. Наслаждайтесь вкусным и быстрым блюдом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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