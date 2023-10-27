В Николаеве водитель маршрутки стал объектом уголовного производства после того, как нецензурно высказался в сторону одной из пассажирок, обратившейся к нему на украинском языке. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Правоохранители обнаружили этот случай во время мониторинга социальных сетей и начали расследование.

Подробности сообщил сайт Национальной полиции в Николаевской области.

Согласно сообщению, конфликт возник после того, как женщина обратилась к водителю на украинском языке с просьбой совершить остановку. Водитель реагировал агрессивно и нецензурными изречениями в ответ на ее запрос.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

По этой статье предусмотрено наказание в виде до 3 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Полиция проводит расследование, выявляя все обстоятельства и участников этого инцидента. Также напомним, что с 16 января 2021 года в Украине действует закон, устанавливающий обязательство обслуживать клиентов на украинском языке во всех областях обслуживания и назначает ответственность за нарушение этого закона.

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