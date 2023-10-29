Населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь новый статус.

В Украине теперь не будет понятия как "поселок городского типа".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram со ссылкой на соответствующий закон.

По словам Железняка, после почти трех месяцев задержки президент подписал закон №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины".

Таким образом, исчезнет действующее с 1981 года советское регулирование вопросов админтерустроя.

Согласно документу, все населенные пункты с небольшой застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города.

Однако не соответствующие определению города не планируют снижать в статусе.

Населённые пункты, где усадебная застройка и численность населения более 5 тысяч жителей будут поселками.

Инициатива отменяет понятие "поселок городского типа" (пгт), вместо него будет введено новое понятие – "поселение".

Другие населенные пункты в Украине будут иметь статус села.

"Не о том сейчас надо думать, а о наших воинах!",

"Декоммунизацию нужно чиновникам сначала",

"Это типа как у американцев большой город City, а маленький Town. Так и у нас все что не село, то город... Как-то тупо, по моему мнению",

"Лишь бы Украина была.......а все остальное безразлично....",

"А когда уже не будет понятия "нищеты"?", - пишут украинцы в комментариях.

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