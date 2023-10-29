Супермаркеты показали, как изменились цены на борщовый набор в Украине в октябре по сравнению с сентябрем.

Цены на овощи, которые используются для приготовления борща, остаются стабильными, но за последние две недели стоимость некоторых овощей увеличилась, хотя есть и те, которые в цене снизились. Такие данные можно заметить, проанализировав опубликованные на специализированном сайте Минфин цены на овощи .

Например, цены на молодой картофель по сравнению с предыдущим месяцем повысились почти на гривну и теперь составляют 14,20 гривен за килограмм.

Молодая капуста также подорожала на несколько копеек до уровня 17,63 гривен за килограмм. Месяц томц она стоила 16,88 гривен за килограмм. Стоимость свеклы, напротив, уменьшилась на несколько копеек и составляет 8,02 гривны за килограмм. Цены на свеклу в прошлом месяце составили 8,77 гривны за килограмм.

Белый лук подорожал и теперь стоит 46,10 гривен за килограмм по сравнению со значением 38,84 гривен за килограмм раньше. Репчатый лук подорожал с 11,98 гривен за килограмм до 12,23 гривен за килограмм. А вот цены на синий лук значительно повысились с 9,83 гривен за килограмм до 33,00 гривен за килограмм.

Что касается цены на морковь, то этот овощ стал дешевле. Сейчас килограмм моркови можно приобрести за 8,85 гривны, тогда как мест назад цены были выше – 10,57 гривен за килограмм.

Эксперты предполагают, что в последние октябрь и весь ноябрь цены на овощи для борщового набора будут расти. По их словам, этот рост цен обусловлен двумя основными факторами. Во-первых, это увеличение стоимости хранения и транспортировки овощей из-за роста тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и удорожания топлива.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.