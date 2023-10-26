Кулинарный эксперт Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф" рассказал в Инстаграм, набор морепродуктов и сет суши уже не вызывают такого удивления, как раньше, однако удивить можно своим собственным блюдом, которое готовится собственными руками. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает добавить к своему праздничному ужину аппетитные роллы с креветками.

Рецепт приготовления суши-роллов с креветками Время: 10 минут Порции: 2 Ингредиенты:

4 листа рисовой бумаги

Креветки (очищенные)

Авокадо

Листья шпината

Чили перец

Соевый соус

Рисовый уксус

Шрирача (острая приправа)

Лимонный сок

Тертый имбирь

Семена кунжута

Приготовление:

Для приготовления соуса объедините соевый соус, тертый имбирь, шрирачу, лимонный сок и семена кунжута, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обмочите листы рисовой бумаги в воде на несколько секунд. В центр каждого листа положите очищенные креветки, нарезанное авокадо, кольца чили и листья шпината, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, осторожно заверните все ингредиенты в конвертик и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до готовности креветок.

Подавайте с приготовленным ранее соусом.

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