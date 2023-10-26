Кулинарный эксперт Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф" рассказал в Инстаграм, набор морепродуктов и сет суши уже не вызывают такого удивления, как раньше, однако удивить можно своим собственным блюдом, которое готовится собственными руками. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает добавить к своему праздничному ужину аппетитные роллы с креветками.
Рецепт приготовления суши-роллов с креветками Время: 10 минут Порции: 2 Ингредиенты:
- 4 листа рисовой бумаги
- Креветки (очищенные)
- Авокадо
- Листья шпината
- Чили перец
- Соевый соус
- Рисовый уксус
- Шрирача (острая приправа)
- Лимонный сок
- Тертый имбирь
- Семена кунжута
Приготовление:
Для приготовления соуса объедините соевый соус, тертый имбирь, шрирачу, лимонный сок и семена кунжута, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обмочите листы рисовой бумаги в воде на несколько секунд. В центр каждого листа положите очищенные креветки, нарезанное авокадо, кольца чили и листья шпината, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, осторожно заверните все ингредиенты в конвертик и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до готовности креветок.
Подавайте с приготовленным ранее соусом.
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