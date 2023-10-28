Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сразу топ-3 уникальных рецепта для создания восхитительного домашнего сыра. Их приготовление удивительно просто, и результат будет намного более полезным по сравнению с покупным сыром, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Сыр "Крем-сыр со сливками и творогом":

900 г йогурта 10% (После обработки - 430 г)

1 л домашнего йогурта (с молоком 3,2%) (После обработки - 175 г)

1 л сметаны 15% (После обработки - 550 г)

Приготовление:

Если у вас есть домашний йогурт или сметана, поместите их в морозильник на ночь, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Утром положите замороженную смесь в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.

Перелейте остатки в миску блендера и взбейте до получения однородной массы (или используйте миксер), советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Переложите в креманку получившуюся массу, и с этим сыром можно готовить намазки или просто наслаждаться им!

Сыр "Рикотта": 1 л молока 3,2% 2-3 ст. ложки лимонного сока (После обработки - 200 г)

Приготовление:

"Мастер Шеф" Литвинова советует, подогрейте молоко до 60 градусов (не доводите до более чем 70 градусов). Добавьте лимонный сок по чайной ложке, постоянно помешивая. Как только появятся первые сгустки, начнется процесс сворачивания.

Перелейте смесь на марлю и дайте стечь сыворотке, постоянно утягивая марлю.

Сыр "Плавленый": 300 г творога 9% 1 ч. ложка соды 0,5 ч. ложки соли 20 г сливочного масла

Приготовление:

На небольшом огне (70 градусов) поместите творог в кастрюлю, добавьте соду и медленно размешивайте (можно также добавить немного соли для улучшения вкуса), делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Тщательно перемешивайте, чтобы обеспечить равномерную температуру и полное смешивание всех крупинок. Уберите кастрюлю с огня и добавьте сливочное масло, продолжая помешивать.

Затем используйте блендер для взбивания смеси, и можно подавать к столу, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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