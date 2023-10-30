ПЦУ перешла на новый, новоюлианский календарь, некоторые важные праздники декабря подвинулись на ноябрь.

В последний месяц осени украинских верующих ждет день памяти архистратига Михаила, Введение в храм Пресвятой Богородицы и не только.

Некоторые праздники раньше праздновались в декабре, кроме того, на 13 дней раньше начнется Рождественский пост (15 ноября).

У приходов два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь.

Церковный календарь на ноябрь 2023 года в Украине выглядит так:

1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;

2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;

5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы;

6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;

7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;

8 ноября – архистратига Михаила (ранее 21 ноября);

9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;

11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

12 ноября – священномученика Иосафата;

13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

14 ноября – святого апостола Филиппа;

15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;

16 ноября – святого апостола Матфея;

17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября – священномучеников Платона и Романа;

19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;

20 ноября – преподобного Григория Декаполита;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы (ранее – 4 декабря);

22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

23 ноября – святых Амфилохия и Григория;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;

25 ноября – Предание Введения, священномученика Климента;

26 ноября – преподобного Алипия, столбника;

27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия;

28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного (ранее – 13 декабря).

"Какие святая война боль слезы",

"Новый год еще 31 декабря, ничего не изменилось?",

"Я категорически не принимаю новые даты. Те**пни сделали то же, что и орки, но мы отстаиваем свое государство и свои церковные даты. Наше государство Украина, наш язык украинский (а не ваши галицкие диалектизмы), наше Рождество 7 января, Крещение 19 января , Благовещение 7 апреля, Николая 19 декабря православные даты такие как на Афоне",

"Мы будем праздновать по старому календарю, и мы свои религию не меняем. А вы делайте, что вам вздумается", - комментируют украинцы.

Источник: tsn .

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