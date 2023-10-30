В последний месяц осени украинских верующих ждет день памяти архистратига Михаила, Введение в храм Пресвятой Богородицы и не только.
Некоторые праздники раньше праздновались в декабре, кроме того, на 13 дней раньше начнется Рождественский пост (15 ноября).
У приходов два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь.
Церковный календарь на ноябрь 2023 года в Украине выглядит так:
1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;
2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;
5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы;
6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;
7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;
8 ноября – архистратига Михаила (ранее 21 ноября);
9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;
10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;
11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
12 ноября – священномученика Иосафата;
13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
14 ноября – святого апостола Филиппа;
15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;
16 ноября – святого апостола Матфея;
17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;
18 ноября – священномучеников Платона и Романа;
19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;
20 ноября – преподобного Григория Декаполита;
21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы (ранее – 4 декабря);
22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
23 ноября – святых Амфилохия и Григория;
24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
25 ноября – Предание Введения, священномученика Климента;
26 ноября – преподобного Алипия, столбника;
27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия;
28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного (ранее – 13 декабря).
"Какие святая война боль слезы",
"Новый год еще 31 декабря, ничего не изменилось?",
"Я категорически не принимаю новые даты. Те**пни сделали то же, что и орки, но мы отстаиваем свое государство и свои церковные даты. Наше государство Украина, наш язык украинский (а не ваши галицкие диалектизмы), наше Рождество 7 января, Крещение 19 января , Благовещение 7 апреля, Николая 19 декабря православные даты такие как на Афоне",
"Мы будем праздновать по старому календарю, и мы свои религию не меняем. А вы делайте, что вам вздумается", - комментируют украинцы.
Источник: tsn .
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