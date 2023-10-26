Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф",

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальный тыквенный суп.

Чтобы тыквенный суп не получился, как это часто бывает, слишком сладким, судья "Мастер Шеф" Ярославский советует добавить в него томаты. А если добавить в суп специю карри, то результат будет вообще потрясающим.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

600 г печеной тыквы

50 г лука репчатого

30 г оливкового масла

600 г томатов, очищенных от кожи

20 г желтой пасты карри

тыквенные семена и тыквенное масло

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит тыкву, нарезает ее на кусочки произвольного размера, поливает оливковым маслом, посыпает солью и запекает под фольгой в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Томаты на 25 секунд опускаем в горячую воду, а затем сразу же кладем в воду со льдом. После этого легко чистим их от кожуры и нарезаем.

Лук нарезаем и обжариваем на растительном масле до легкого румяного цвета на среднем огне, добавляем нарезанные томаты и тушим вместе 10-15 минут.

Запеченную тыкву, обжаренный лук с помидорами и пасту карри "Мастер Шеф" Владимир Ярославский с помощью погружного блендера перебивает до однородности. Если хочется более жидкий суп, то можно добавить овощной бульон или даже просто воды. Также для вкуса можно добавлять кокосовое молоко.

В конце доводим тыквенный суп до вкуса солью и подаем горячим, поливая тыквенным маслом и посыпая немного подсушенными семенами тыквы.

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