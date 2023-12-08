Всем нам знакомо легендарное советское авто "Жигули" или "Копейка", но не все знают, сколько за них готовы заплатить коллекционеры в наше время.

Такую машину большинство из нас видели у своих родителей или дедушек, не подозревая, что она может стоить очень немало.

История "Жигулей"

ВАЗ-2101, также известный как "Копейка" или "Жигули", был первым автомобилем, который был произведен в Советском Союзе по лицензии Fiat 124. Производство этого автомобиля началось в 1970 году на заводе Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в Тольятти, Россия.

ВАЗ-2101 являлся небольшим семейным автомобилем с передним приводом и 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 58 лошадиных сил. Он имел пять сидений и отличался высокой надежностью, расходом топлива и простотой в обслуживании.

Сколько стоили "Жигули" в Советском союзе

Этот автомобиль стал очень популярен среди советских граждан и получил псевдоним "Копейка" из-за своей первоначальной цены, которая составляла одну советскую копейку. ВАЗ-2101 производился на протяжении многих лет и оставался популярным на территории бывшего Советского Союза. Этот автомобиль также стал основой для дальнейших модификаций и выпускаемых моделей на ВАЗ.

Сколько стоят "Жигули" сейчас

Цена на автомобили марки ВАЗ (жигули) может сильно варьироваться в зависимости от года выпуска, модели и рынка, на котором они продаются.

В Украине цена редкостных автомобилей ВАЗ-2101 колеблется от 4 до 6,5 тысяч долларов. Больше всего охотятся за авто, которые первыми сошли с конвеера.

Например, ВАЗ-2101 в 1971 году продают за 250 тысяч гривен. Вероятно, стоимость связана с тем, что автомобиль относится к первым моделям вышедших с завода в Тольятти. Продавец отмечает, что машина полностью готова к путешествиям. Имеет максимальную скорость – 140 км/ч, комфортная и экономная.

180 тысяч гривен стоят "Жигули" с оригинальным пробегом 43 тыс. км. и годом выписки 1978. Автомобиль за такую ​​цену не бит, не крашен и на родной резине.

"Копейка" 1980-го года с пробегом 19 тыс. км. продается за 146 тысяч гривен. Автор утверждает, что она полностью оригинальна, включая заводскую резину и последние 20 лет стояла в гараже.

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