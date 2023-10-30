На Волыни судили экс-начальницу одного из отделений Укрпочты, женщина частично признала вину.

Экс-начальница частично признала вину, объяснив поступок «сложными семейными обстоятельствами».

Как говорится в приговоре Киверцовского райсуда, кроме денег женщина также присвоила сосиски и колбасу на сумму почти 7 тысяч гривен.

Обвиняемую вину признала лишь частично: она согласна с тем, что взяла из кассы 40 тысяч гривен.

Кроме того, женщина признала, что "прихватила" колбасы и сосиски.

Свои поступки она объяснила тем, что у нее были сложные семейные обстоятельства – заболел сын и умерла мать.

Также она добавила, что недостача в кассе была прежде, чем она начала работать начальницей отделения.

Суд данную версию отверг, потому что она не была обоснована без доказательств.

Суд признал ее экс-начальницу "Укрпочты" виновной в нарушении ч.1 ст. 191 УКУ, назначив год заключения.

За проведение экспертиз она должна заплатить 49 тысяч гривен, а «Укрпочте» вернуть 154 тысяч гривен.

На момент рассмотрения дела в суде женщина погасила нехватку в кассе, вернув более 33 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что у жительницы Тернополя конфисковали 20 евро – такое решение было принято во время судебного заседания.

Эта информация содержится в решении Тернопольского горрайонного суда. Согласно документу, на 16 сентября 2023 года в 11:47. гражданка совершила незаконный обмен валютных ценностей, рассматривая их как форму платежа.

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