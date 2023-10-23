Православная церковь сегодня, 24 октября, вспоминает святого апостола от 70-ти – Филиппа.

Святыми апостолами Филипп был избран в дьяконы, он стал первым после знаменитого Стефана Первомученика.

Наши предки верили - если мальчика, который родился 24 октября, назвать Филиппом, он проживет долгую и счастливую жизнь.

Сегодня, наши предки занимались разными вопросами, которые связаны с домом.

24 октября было принято вязать, вышивать, заниматься разными видами рукоделия.

Молодые девушки собирались вечером для того, чтобы петь и разговаривать обо всем.

24 октября необходимо очень аккуратно вести себя с зеркалами, потому что - если одно из них случайно разбить – может прийти беды.

Также сегодня не рекомендуется знакомиться с представителями другого пола - знакомство может закончиться плохо.

Если к вам подошла на улице белая собака, ее нельзя прогонять, потому что она доставит вам радость и удачу в будущем.

На Филиппа нельзя лениться, дабы удача не прошла стороной.

Также нельзя брать взаймы не только деньги, но и соль, а также хлеб.

В народе 24 октября существуют несколько примет: иней на Филиппов день – к скорому снегопаду, утром туман - ждите оттепель.

Снег выпал 24 октября на мокрую землю и не растаял – будет ранняя весна.

Утром снег растаял - значит зима будет морозной.

Источник: Униан.

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