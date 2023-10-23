Узнайте, что вас ждет сегодня, прочитав этот ежедневный гороскоп. Будут ли звезды благоприятны в вашем знаке? Это можно выяснить здесь.

Гороскоп на сегодня поможет вам принять лучшие решения.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Сегодня день пройдет нормально в рабочей и семейной обстановке, и ваши заботы будут больше связаны с любовью . Вы уже некоторое время встречаетесь с человеком, который вам очень нравится, но что-то между вами не совсем в порядке.

Ваш язык любви связан с заботой и вниманием. Вы бы хотели, чтобы этот человек весь день думал о вас, спрашивая, как прошел день, или советуя вам встретиться, но этого никогда не происходило.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

В течение некоторого времени ваша жизнь наполнена слишком большим количеством повседневных обязательств, и вы относитесь к ним как к огромному бремени, которое не дает вам дышать. Ваш стресс достиг такого высокого уровня, что те, кто вас любит, беспокоятся о вас. Вы больше не относитесь к ним так, как раньше, и, возможно, с кем-то вы даже перешли черту.

Вам нужна небольшая организация, чтобы справиться с этой ситуацией по-другому, поэтому было бы здорово купить блокнот. Расставьте приоритеты и вычеркивайте список по ходу дела, выполняя эти действия по одному. С другой стороны, вам было бы здорово заняться физическими упражнениями, желательно по утрам.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Вы очень важны для своих близких, и поэтому вы всегда в эпицентре урагана. Вы даете лучшие советы, и с вами очень весело, поэтому неудивительно, что ваша социальная жизнь стала сумасшедшей. Помимо обаяния и грации, вы также обладаете даром успокаивать любого, кто в этом нуждается.

Ваши друзья и семья очень любят вас, но это правда, что вы очень легко вызываете у них расположение. И поэтому сегодня вы кому-то понадобится по личному делу. К счастью, вы будете экспертом в том вопросе, в котором им нужна помощь, потому что опыт будет на вашей стороне, и вы сможете дать им лучший совет.

РАК

21 июня – 22 июля

Что-то, например проект, в последнее время вас очень мотивирует и воодушевляет. Это даже причина, по которой вы каждое утро просыпаетесь счастливыми. Уже по одной этой причине стоит потратить на это все свое время, хотя это и не будет стоить вам много; видно, что ты увлечен этим.

Вы получите плохие отзывы от завистников, которые захотят, чтобы вы положили этому конец, но не позволяйте им остановить вас. Помните, что есть вещи, которых можно достичь, только если вы рискуете, и теперь вы готовы на все. Имейте в виду, что еще не время увольняться с нынешней работы, поэтому продолжайте работать над ней в свободное время.

С другой стороны, вам следует, наконец, поговорить с кем-то, о ком вы все еще думаете. Попробуйте, потому что в этом случае вы знаете, что они мудры и их советы принесут вам пользу.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Вы делаете в своей работе что-то, что вам не нравится, но это не должно быть причиной для такой большой печали. Вы просто делаете эту ситуацию гораздо более болезненной и утомительной, чем она есть на самом деле, имейте в виду.

Это больше не имеет ничего общего ни с тем спором с вашим партнером, ни с этой беспокойной задачей; это уже что-то, что исходит изнутри тебя. Вы можете думать о смене работы, но сегодня не лучший день для этого. Сейчас ваши финансы стабильны, и отказ от того, что у вас есть, будет означать большую потерю вашей покупательной способности.

Подождите еще немного, ваша семья и ваш партнер поддержат вас, когда придет время. Когда это произойдет, будьте благодарны за ту безусловную любовь, которую они всегда вам дарили, и отпразднуйте вместе с ними начало нового этапа.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Звезды дадут вам силы справиться с любыми неудачами, с которыми вы, возможно, столкнулись в последние дни, Дева. Вы прошли через некоторые трудности, но позитив никогда не покидал вас, и поэтому небеса вознаграждают вас. Для вас это не проблема; вы эксперт по стойкости и смогли выдержать тысячу и один удар, ни разу не утонув в этом стакане воды.

Никогда не позволяйте тяжелой жизни отнять эту силу преодоления, потому что именно она делает вас по сей день непобедимым. Ты также непобедим в любви. Если есть какая-то проблема из прошлого, которая сегодня обрела силу, постарайтесь отложить ее в сторону.

Может быть, дело в измене или предательстве, но все это уже в прошлом. Ваш партнер изменился, и вы согласились простить эту ошибку.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

В последние несколько дней вы вели себя немного несносно, потому что продолжаете придираться ко всему, что делают другие. Не все мы одинаковы, и не должны быть одинаковыми, поэтому вам придется признать, что ваша точка зрения не всегда может быть правильной. Мало того, другие люди также имеют полное право высказать свое мнение.

Что касается романтических отношений, то в течение нескольких недель вы устраивали онлайн-свидания с людьми, которые, по вашему мнению, были физически и морально привлекательными. В конце концов, вы не совсем нашли общий язык ни с одним из них, и, возможно, проблема в том, что вы не сосредотачиваетесь только на одном человеке. Как вы думаете, могут ли на вас повлиять отношения ваших лучших друзей? Думаю об этом.

Выбор партнера – очень интимный и личный вопрос, и к настоящему моменту вы уже должны это более чем ясно понимать. Ваш образ жизни совсем другой, Весы.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Вы находитесь в невероятном спаде уже несколько дней, и все идет не так, как вам хотелось бы. Однако, похоже, облачное небо начнет проясняться. Вам следует воспользоваться тем, что вам легче проводить время со своими близкими.

Если даже в этом случае вам это не по душе, ничего страшного. Наслаждайтесь этим прекрасным вторником, чтобы провести немного времени наедине с собой, но без мучений в голове, с которыми вы ходили неделями. Выполните несколько упражнений на расслабление, например йогу или медитацию, примите приятный душ или прогуляйтесь по горам.

Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой, и знаете, что вам нужно, чтобы позаботиться о себе и поднять себе настроение, поэтому слушайте свое тело. Ваш партнер это оценит, поскольку уже несколько дней беспокоится о вас. Порадуйте их сегодня, ведь совместно проведенное время поднимет вам настроение.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Вы отпустили проект, потому что считали его невозможным, но сегодня он вернулся в ваши мысли. Возможно, это призыв звезд, чтобы вселить в вас уверенность и сказать, что не все так потеряно, как вы думали. Это новая возможность воплотить свои мечты в реальность. Неужели вы действительно собираетесь ее отпустить?

Сегодня, когда неделя уже началась, у вас будет отличный день, чтобы приступить к работе. Вам также не придется начинать с нуля, поскольку вы всегда можете продолжить с того места, на котором остановились. Рим строился не за один день, и если вы хотите, чтобы на этот раз все заработало, вам придется сделать все возможное.

Если вы хотите, чтобы на этот раз все получилось, вы должны всегда прислушиваться к тому, что подсказывает вам ваша интуиция; это не подведет вас. Важно не только выкладываться на полную, но и уважать перерывы, поэтому установите себе график.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Ух ты, сегодня ты проснулся с бунтарским духом. Вам не нравится ваша жизнь и вы думаете изменить ее раз и навсегда. Желание адаптироваться к лучшей ситуации — это повторяющаяся человеческая мысль, но на этот раз она сильно ударила по вам.

Если вы хотите радикально изменить свою жизнь, очень важно начать делать эти маленькие шаги прямо сейчас. Вам не обязательно делать все это прямо сейчас, потому что вы можете начать думать об этом сегодня, а материализовать это позже. Это позволит вам закончить сводить концы с концами и увидеть, что вы хотите изменить, а что нет.

С другой стороны, в сфере любви этот особенный человек все ближе и ближе появляется в вашей жизни. На самом деле, возможно, если вы прислушаетесь к тому, что говорит вам ваша интуиция, вы уже знаете, где они появятся. Это будет то, чего вы всегда хотели.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Вы отделяете себя от своей духовной стороны, становясь таким материалистичным человеком, и это влияет на вашу близость к звездам. Вы пренебрегаете самым необходимым в жизни, и обычно вы не такие. На самом деле, это именно то, что вы цените в своих близких.

Для начала забудьте о тех дорогих подарках, которые вы дарили в последнее время и дарите себе. Вы творческий человек, не забывайте о своем даре создавать символические детали без необходимости тратить много денег . В конце концов материальное благо выходит из моды, а что-то сентиментальное всегда становится вечным.

В любви, возможно, сегодня у тебя будет опыт, который полностью обновит тебя. Обратите внимание на тех, с кем вы встречаетесь каждый день, потому что среди них вы найдете того, о ком вы не сможете забыть. Обратите внимание: судьба всегда посылает сигналы, прежде чем действовать.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

У вас были успехи на работе, и начальство это заметило, но, возможно, сегодня вас ждет спад. Твоя голова не там, где должна быть, и все, что ты думаешь, это твоя личная жизнь. Дела идут не так, как вам хотелось бы, и, возможно, на этот раз виноваты вы.

Возможно, вы сейчас одиноки, и это связано с тем, что вы слишком много внимания уделяете своей внешности и недостаточно — своему сердцу. Кроме того, когда вас кто-то привлекает физически, вы очень быстро находите в нем недостатки и не позволяете никому пройти мимо. Постарайтесь также посмотреть на достоинства других.

Источник: magic.horoscope.

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