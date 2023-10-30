Хранение моркови на зиму – это отличный способ наслаждаться свежими овощами в течение всего года, а также сэкономить деньги на покупке дорогих консервированных или мороженых морковных изделий.

Однако для достижения наилучшего результата и сохранения вкуса и полезных свойств моркови важно правильно ее заморозить. Мы предоставим вам пять эффективных способов этого делать.

Подготовка моркови

Прежде всего, тщательно помойте и очистите морковь. Удалите кожуру и нарежьте ее на желаемые кусочки, которые удобно будет использовать в будущем. Также можно варить морковь перед замораживанием для сохранения лучшего вкуса и цвета.

Бланширование

Чтобы сохранить текстуру и краситель моркови, после вырезки рекомендуется провести процедуру бланширования. Это включает варку моркови в кипятке в течение короткого времени, а затем охлаждение в холодной воде. Время бланширования зависит от размера моркови, но обычно занимает от 2 до 5 минут.

Упаковка

Разместите бланшированные кусочки моркови на плоских листьях для пекарских изделий. Замораживайте их отдельно, или расположите вакуумные пакеты для замораживания.

Замораживание

После того, как морковь расположена на плоских листах или вакуумных пакетах, поставьте ее в морозильник и дайте замораживаться в течение примерно 2-3 часов. После этого вы можете переместить морковь в замораживающие пакеты или контейнеры с укрепленными крышками.

Обозначение и хранение:

Не забудьте указать дату замораживания на упаковке, чтобы следить за сроками хранения. Замороженную морковь лучше хранить при -18°C или ниже. Так он может оставаться вкусным и полезным в течение 10-12 месяцев.

Благодаря этим пяти эффективным способам замораживания моркови, вы сможете наслаждаться свежими овощами в течение зимы, сохраняя качество и полезные свойства продукта и экономя деньги.

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