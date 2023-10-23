Певица Мила Нитич объяснила, что сегодня украинцы готовы к интеллектуальной музыке и она у нас есть, но во время войны люди действительно устали и часто хочется именно чего-то простого.

Об этом она рассказала в проекте «ОБЛИЧЧЯ.UA».

По словам гостьи программы, в Украине есть пласт публики, которая готова слушать хорошую музыку, интеллектуальную, непростую, где-то немного сложную, но им это нравится, и именно украинскую. Но, конечно, констатирует она, всегда будет процент тех людей, которые хотят слушать что-нибудь попроще, легче, потому что мы сейчас живем в обстоятельствах войны, люди очень устали, им не хочется сильно заморачиваться.

«Сейчас очень много молодых новых имен, классных, я и смотрю, и слежу, я даже слушаю музыку их. Мне очень нравится KOLA, мне очень нравится Cheev, это просто one love. Вот он – это абсолютно украинская интеллектуальная музыка», – рассказывает Мила Нитич.

Как отмечает певица, если бы она делала с кем-то коллаборацию, то прежде всего только с Cheev, и она хотела бы, чтобы именно он написал песню, поскольку этот исполнитель способен очень тонко чувствовать человеческую душу. И сейчас, констатирует гостья программы, Cheev уже достаточно востребованный украинский артист, чьи песни нравятся публике.

«Причем «Гарно так», которая стала суперхитом, меня как раз не так зацепила за живое, как задел «Пазл», он мне очень близок. Как можно написать фразу: «Іноді пазл шукаєш роки, але знаходиш у самоті»? Это ведь гениально просто. И в это же время я разговаривала со своими друзьями с радио, они говорят, что на радио не очень заходит эта песня. Как это может быть? Потому что она сложная», – объясняет Мила Нитич.

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