В Кировоградской области посетители одного из кафе-баров гуляли под русскую песню.

Так, Верховная Рада запретила публичное прослушивание российских песен.

Однако гости одного из кафе-баров Александрии наплевали на запрет и развлекались под "Калинку-малинку".

На видео появившемся в сети можно увидеть, что посетители развлекаются под российскую песню.

Полиция обратила внимание на видео, из-за которого разгорается скандал.

По факту публичной трансляции русскоязычного контента начата проверка.

В кафе журналистам рассказали, что якобы "Калинку" заказал военный, что хотел таким образом поздравить брата, праздновавшего день рождения.

Администратор кафе сообщил, что диджей не хотел отказывать защитнику и включил песню.

Однако администратор рассказал, что услышав в кафе русскую песню – приказал ее выключить и попросил диджея, чтобы в заведении больше не включали музыку на языке агрессора.

Он добавил, что в заведении используются только украинские и зарубежные песни.

"Какие танцы на дне рождения, вы что с ума едете, людей взр*вают каждую минуту ракетами, а вам танцевать хочется, на крови и на смертях всех погибших!!! Ни как не навеселитесь в войну, весело, с**а, как то уже достало!!!Мозга вообще нет, пить, танцевать и воровать, больше уже ничего не хотят...",

"Я не думаю, что военный заказывал песню, он из-за тех калинок, катюши воюет",

" А повестки где военкомы... слабо", - свирепствуют украинцы в комментариях.

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