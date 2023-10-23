Во Львове водитель автобуса захлопнул дверь прямо перед защитником без ноги, инцидент произошел в центре города.

Так, водитель автобуса якобы отказался везти потерявшего ногу украинского защитника.

Об этом сообщил пользователь Роман Глушко в Facebook.

Инцидент произошел на остановке Таможенной площади.

"Эта г**да не взяла нашего защитника и закрыла перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги", - сообщил очевидец.

Также мужчина процитировал ответ водителя, зачаинившего дверь:

"У меня остановка три минуты, я ждать не буду", – якобы ответил водитель.

По словам очевидца, призывов пассажиров подождать водитель не обратил внимание и уехал.

"Если это читают люди, имеющие отношение и влияние на таких "порядочных водителей", примите меры", - пишет пользователь.

"А люди в автобусе вежливо поехали дальше с этим де***ератом... Молодцы. Можно было выйти всем, попросить деньги вернуть и ждать остановки следующего автобуса вместе с военным. Ну и полицию вызвать за то время, написать коллективное заявление и всем подписаться. Все ли очень спешили???",

"В этом случае поможет Военкомат. Не поленитесь а поезжайте и покажите героя",

"А почему же никто из мужчин не «рассказал» водителю, как нужно было поступить правильно. Или в салоне не было мужчин? Только сообщения пишут?",

"Таких горе водителей есть в каждом городе!!!! Его бы на ноль, тогда бы кланялся каждому военному", - пишут в комментариях украинцы.

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