Так, водитель автобуса якобы отказался везти потерявшего ногу украинского защитника.
Об этом сообщил пользователь Роман Глушко в Facebook.
Инцидент произошел на остановке Таможенной площади.
"Эта г**да не взяла нашего защитника и закрыла перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги", - сообщил очевидец.
Также мужчина процитировал ответ водителя, зачаинившего дверь:
"У меня остановка три минуты, я ждать не буду", – якобы ответил водитель.
По словам очевидца, призывов пассажиров подождать водитель не обратил внимание и уехал.
"Если это читают люди, имеющие отношение и влияние на таких "порядочных водителей", примите меры", - пишет пользователь.
"А люди в автобусе вежливо поехали дальше с этим де***ератом... Молодцы. Можно было выйти всем, попросить деньги вернуть и ждать остановки следующего автобуса вместе с военным. Ну и полицию вызвать за то время, написать коллективное заявление и всем подписаться. Все ли очень спешили???",
"В этом случае поможет Военкомат. Не поленитесь а поезжайте и покажите героя",
"А почему же никто из мужчин не «рассказал» водителю, как нужно было поступить правильно. Или в салоне не было мужчин? Только сообщения пишут?",
"Таких горе водителей есть в каждом городе!!!! Его бы на ноль, тогда бы кланялся каждому военному", - пишут в комментариях украинцы.
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