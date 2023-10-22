На этот раз у себя в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить его фирменный жареный картофель.
"Культовое блюдо, которое обожают все!", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты (на 4 хорошие порции и большую сковороду 28 см):
- 8 средних картофелин
- 3 большие луковицы
- 1 сладкий перец
- 1 большой томат
- 3 зубочка чеснока
- пучок петрушки, соль, черный и душистый перцы
- подбрюшина – примерно 300 г (можно жарить просто на растительном масле, без мяса – будет тоже очень вкусно)
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский мелко нарезает подбрюшину и хорошо ее выжаривает, прямо как шкварки.
Обжаренную подбрюшину убираем из сковороды, а на образовавшемся жире начинаем жарить картофель, нарезанный полукольцами толщиной где-то 4 мм.
"Как только бросил картофель на сковороду, проверяю чтобы был средний огонь и жду, пока картофель не обжарится с одной стороны, и только потом переворачиваю. Снова жду, пока не обжарится, и только потом переворачиваю. Когда таким образом поджаривается уже где-то больше половины кусочков картофеля, сразу после переворачивания добавляю очень тоненько нарезанный соломкой лук", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Затем добавляем соль, молотый перец, накрываем крышкой и убавляем огонь. Подтушиваем картофель на медленном огне минут 12-15, иногда перемешивая. При необходимости можно добавить еще растительного масла и подсолить блюдо.
Когда все почти готово, добавляем на картофель мелко порезанный сладкий перец и томат, снова накрываем крышкой и немного томим.
Тем временем смешиваем рубленый чеснок, петрушку и шкварки, по желанию можно добавить еще любую зелень, а также острый перец. Отправляем смесь в картофель, перемешиваем, выключаем огонь и держим еще несколько минут.
Такой жареный картофель "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подает с соленым огурцом и украинским хлебом.
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