Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить тыквенные оладьи.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

240 г очищенной тыквы

30 г репчатого лука

1 яйцо

25-30 г (1 ст. ложка) муки

рубленая петрушка

соль, молотый перец

Очищенную тыкву и лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает небольшими кусочками и измельчает их с помощью блендера, но не до жидкой консистенции, а чтобы оставались кусочки размером с 1/3 гречневого зерна.

Добавляем в тыквенно-луковую массу яйцо, соль, перец, муку и перемешиваем тесто.

Далее можно пожарить либо один большой оладий, как сделал "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, либо обычные оладьи. Шеф-повар жарит тыквенный блинчик на среднем огне (или даже чуть ниже) минимум 4 минуты. Когда оладий схватился с одной стороны, широкой лопаткой переворачивает его и тоже обжаривает до румяности. Так не надо будет допекать блин под крышкой.

Для подачи Мастер Шеф" Владимир Ярославский выложил на большой оладий кусочки лосося, козий сыр, соус из йогурта с огурцом и эстрагоном, листья салата, а также яйцо пашот. Но вкусно будет даже просто со сметаной.

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