На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить невероятно вкусную запеканку из макарон, похожую на лазанью.

"Если надоели макароны с сосисками, тогда этот рецепт точно для вас", - советует звезда "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Макароны – 450 г

• Сыр Моцарелла – 600 г

Для мясного соуса "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

•Фарш говяжий (или свиной, куриный) - 500 г

•Лук - 200 г

•Чеснок - 30 г

•Соль - 10 г

•Сахар - 20 г

•Перец - 2 г

•Паприка копченая - 10 г

•Томаты Пелати - 450 г

• Базилик зеленый – 80 г

• Масло растительное – 60 г

Для соуса бешамель:

• Масло сливочное – 30 г

• Мука пшеничная – 30 г

• Молоко – 600 г

• Соль – 6 г

• Мускатный орех – 2 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько обжаривает лук и фарш на хорошо разогретой сковороде (можно отдельно, а затем соединить). Добавляем помидоры Пелати, чеснок, все специи и доводим до кипения. В конце бросаем нарезанный базилик.

Макароны отвариваем в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте.

Чтобы приготовить соус бешамель, Мастер Шеф Николай Люлько растапливает сливочное масло, добавляет муку и обжаривает ее на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Затем вливаем молоко, добавляем специи и доводим смесь до кипения.

На дно формы для запекания выкладываем соус бешамель, затем тертый сыр, затем макароны, снова соус бешамель, сыр, томатный соус с мясом, макароны, бешамель и с. Оыртправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут – и запеканка готова.

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