Кулинарный эксперт Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф", поделился рецептом вкусного вафельного торта и выразил важный секрет приготовления – каждый слой должен быть равномерно прослоен, заполняя каждую клетку вафли.

Вафельный торт с бананом по рецепту "Мастер Шефа" Хименес-Браво:

Консервированный ирис (карамель) - 2 банки;

Сливочное масло - 200 г;

Банан - 1 кг;

Вафельные коржи;

Арахис - 150 г.

Порядок приготовления:

Сначала поджарьте арахис до получения золотистой окраски при температуре 180 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте бананы на тонкие кружки.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, масло должно достичь комнатной температуры, затем взбейте его в однородную массу с консервированным ирисом (карамелью).

Добавьте нарезанные бананы в получившийся крем.

Последний слой торта посыпьте поджаренным арахисом и обмажьте боковые стороны кремом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Прежде чем подавать торт, дайте ему настояться, желательно в течение суток. При подаче посыпьте немного морской соли, чтобы подчеркнуть насыщенность вкуса, также поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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