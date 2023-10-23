Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предоставила рецепт для творожной начинки, который добавит изюмом и сыром, и который, по ее мнению, обязательно придется по вкусу любителям сладких блинов.

Ингредиенты для вкусной начинки для рецепта "Мастер Шеф" Литвиновой:

Творог - 300 г.

Сметана - 30 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Сахар - 3 ст. ложки

Изюм - 70 г.

Сливочное масло - 30 г.

Порядок приготовления:

В глубокой миске поместите домашний творог, измельчьте его блендером, затем добавьте ванильный сахар, обычный сахар и изюм, хорошо перемешайте, пишет "Мастер Шеф" Литвинова.

Готовые блины разделите на 4 части, и на каждую часть положите приготовленную начинку, затем заверните блины.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разместите блины в высокой форме для запекания, уложив их в два ряда. Сверху посыпьте кубиками сливочного масла и посыпьте сахаром. Затем закройте форму фольгой.

Предварительно разогрейте духовку до 200°C, затем поместите форму в нее и запекайте блины в течение 30 минут.

После того, как блины готовы, извлеките их из духовки и нарежьте на порции, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова такде подметила, теперь у вас есть готовые вкусные и ароматные блины с творожной начинкой.

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