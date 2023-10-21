В НБУ объяснили, что важной особенностью является то, что терминалы реагируют на луминесценцию бумаги.

Согласно заявлениям Валерия Строчкова, занимающего должность начальника управления организации изготовления и защиты денег в Департаменте денежного обращения Национального банка Украины (НБУ), были выявлены проблемы с банковскими терминалами в Украине, где некоторые аппараты не принимают часть банкнот.

По его словам, особые трудности могут возникнуть с новыми только что выпущенными купюрами. Также иногда проблемой становятся постиранные деньги или имеющие загрязнение и повреждение.

В НБУ объяснили, что важной особенностью является то, что терминалы реагируют на луминесценцию бумаги, поэтому иногда настоящие банкноты могут быть отклонены из-за постиранного состояния или других повреждений. Такие поврежденные банкноты можно обменять в банк без необходимости проведения дополнительных экспертиз Национальным банком Украины (НБУ).

Помимо этого, уполномоченные банки согласно требованиям НБУ должны принимать от населения значительно поврежденные банкноты гривны и передавать их на экспертизу в Национальный банк. Граждане также могут обращаться с такими поврежденными банкнотами в подразделения НБУ в областных центрах (Киев, Львов, Одесса, Хмельницкий, Харьков, Днепр). Чтобы получить компенсацию, важно сохранить по крайней мере 55% купюры.

Недавно Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в положения, обязывающие все банки, обменивающие поврежденные долларовые купюры на новые (инкассо), указывать стоимость и сроки обмена. Для такого обмена может потребоваться оплата комиссии.

Источник: The Page.

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