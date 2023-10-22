Преподобного Феофила назвали "исповедником", потому что он неоднократно подвергался преследованиям из-за веры и преданности Христу.

Главной традицией 23 октября у наших предков считались игры у костра.

Парни и девушки прыгали через огонь с верой, что обряд поможет им очистить душу и тело, продлить молодость и красоту. Данный ритуал, верили раньше, позволит здоровыми и полными жизненных сил в новый год.

В костре люди раньше сжигали старые вещи, дабы с ними избавиться от накопленных проблем и негатива в этом году.

23 октября становятся заметно короче ночи, утром часто бывают заморозки. В этот день издавна активно заготавливали дрова и впервые растапливали печь.

Знахарки и знахари 23 октября собирают траву, имеющею огромную магическую силу – руту.

Наши предки развешивают ее под потолком, ведь верили, что она будет оберегать детей в доме.

Существуют и запреты 23 октября, так, например, сегодня неблагоприятный день, чтобы играть свадьбу.

Ведь, что молодые, которые свяжут себя узами брака сегодня, скоро рассорятся и расстанутся.

Нежелательно покупать одежду, ведь есть риск, что обновка не будет служить долго, быстро износится и тд.

Приметы 23 октября, если сегодня наблюдаете слякоть и грязь - значит снега не будет в ближайшее время. Нет морозов 23 октября - значит в ближайший месяц зима не наступит, а если уже пожелтели листья на иве - зима наступит рано.

Источник: Униан.

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