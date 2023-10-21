Иаков Алфеев принадлежал к числу двенадцати апостолов, приближенных к Иисусу Христу, а также был братом апостола Матфея.

Сегодня, 22 октября, издавна принято выпекать пироги и угощать родных и близких.

Наши предки верили, что такая традиция гарантирует благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Также раньше в этот день мололи пшеницу на крупу и варили кашу, добавляли в нее кусок сала и угощали всех желающих.

Из круп пекли пироги и раздавали соседям - такой ритуал придаст здоровья и благополучия на следующий год.

Однако существуют и запреты сегодня 22 октября, например, нужно избегать ссор - они принесут сплошное разочарование.

Нельзя ругаться и плохо думать о близких, не нужно много есть и злоупотреблять спиртными напитками..

Кроме того, нельзя сегодня 22 октября идти в лес, дабы не вынести из дома счастье.

Существуют и народные приметы 22 октября, в частности, если с утра наблюдаете дождь — к вечеру ждите снег.

Снег сегодня выпал впервые -зима наступит через сорок дней

Снег выпадает на талую землю —в наступающем году будет плохой урожай.

На луке урожая этого года много шелухи — значит зима будет сложной и холодной.

Сегодня День ангела отмечают Авраамий, Андронник, Афанасий, Максим, Марк, Петр, Константин, Севастьян, Яков.

Источник: Униан.

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