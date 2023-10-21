Украинцы предлагают ввести новый вид мобилизации, которая тоже поможет укрепить и усилить оборонную промышленность.

Трудовую мобилизацию вместо военной для работников оборонных предприятий предлагают ввести в Украине.

Петиция появилась на сайте президента Украины, автор аргументирует свое предложение укреплением и усилением оборонной промышленности.

"Суть этой инициативы: работников Укроборонпрома и других оборонных предприятий, проходящих военную службу по мобилизации, с их согласия демобилизовать при условии работы на последнем месте работы в оборонной сфере до конца военного положения или до конца войны, если она все же будет объявлена ​​согласно требований Конституции Украины", - пишет автор обращения Ящук Сергей.

По словам автора петиции, значительное снижение боеспособности войска не будет в таком виде мобилизации в Украине.

"Уверен, что реализация этой инициативы реально укрепит оборонную промышленность без значительного снижения боеспособности войска. Спасибо за внимание", - резюмировал автор петиции.

К слову, мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, тем временем в сети активно обсуждают возможность блокирования банковских карт уклоняющимся за неявку в ТЦК.

В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что блокировка банковских карт не соответствует действительности.

Также военные добавили, что действия могут совершаться судами и исполнительной службой.

В ВСУ расценивают сплетни в разгар мобилизации в Украине о блокировании банковских карт представителями ТЦК как информационный вброс.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.