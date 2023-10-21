Трудовую мобилизацию вместо военной для работников оборонных предприятий предлагают ввести в Украине.
Петиция появилась на сайте президента Украины, автор аргументирует свое предложение укреплением и усилением оборонной промышленности.
"Суть этой инициативы: работников Укроборонпрома и других оборонных предприятий, проходящих военную службу по мобилизации, с их согласия демобилизовать при условии работы на последнем месте работы в оборонной сфере до конца военного положения или до конца войны, если она все же будет объявлена согласно требований Конституции Украины", - пишет автор обращения Ящук Сергей.
По словам автора петиции, значительное снижение боеспособности войска не будет в таком виде мобилизации в Украине.
"Уверен, что реализация этой инициативы реально укрепит оборонную промышленность без значительного снижения боеспособности войска. Спасибо за внимание", - резюмировал автор петиции.
К слову, мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, тем временем в сети активно обсуждают возможность блокирования банковских карт уклоняющимся за неявку в ТЦК.
В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что блокировка банковских карт не соответствует действительности.
Также военные добавили, что действия могут совершаться судами и исполнительной службой.
В ВСУ расценивают сплетни в разгар мобилизации в Украине о блокировании банковских карт представителями ТЦК как информационный вброс.
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Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.