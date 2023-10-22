На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить ленивые вареники с ягодами.⠀
Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво признается, что получает невероятное удовольствие от приготовления украинских блюд, и этот рецепт ленивых вареников идеален для тех, кто любит готовить быстро и вкусно.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты: ⠀
• творог – 300 г
• яйцо – 1 шт.
• сахар – 2 ст.л.
• мука – 4 ст.л.
• сливочное масло - 30 г
Для приготовления кюли "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
• вишню без косточек – 150 г
• сахар – 50 г
+ свежие ягоды для декора - 50 г
Чтобы приготовить кюли, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет вишни и сахар в сотейник, ставит на плиту и проваривает, периодически помешивая. Сахар должен полностью раствориться, а вишни пропитаться.
Далее готовим тесто. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает творог, яйцо, сахар и муку. На подпыленной мукой рабочей поверхности формируем из творожного теста колбаску и нарезаем на небольшие кусочки.
Быстро отвариваем ленивые вареники в подсоленной кипящей воде, сразу выкладываем их в миску и добавляем сливочное масло.
На тарелку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает кюли, сверху ленивые вареники и украшает блюдо свежими ягодами и листочками мяты.
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