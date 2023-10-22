На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить ленивые вареники с ягодами.⠀

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво признается, что получает невероятное удовольствие от приготовления украинских блюд, и этот рецепт ленивых вареников идеален для тех, кто любит готовить быстро и вкусно.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты: ⠀

• творог – 300 г

• яйцо – 1 шт.

• сахар – 2 ст.л.

• мука – 4 ст.л.

• сливочное масло - 30 г



Для приготовления кюли "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

• вишню без косточек – 150 г

• сахар – 50 г

+ свежие ягоды для декора - 50 г



Чтобы приготовить кюли, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет вишни и сахар в сотейник, ставит на плиту и проваривает, периодически помешивая. Сахар должен полностью раствориться, а вишни пропитаться.

Далее готовим тесто. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает творог, яйцо, сахар и муку. На подпыленной мукой рабочей поверхности формируем из творожного теста колбаску и нарезаем на небольшие кусочки.

Быстро отвариваем ленивые вареники в подсоленной кипящей воде, сразу выкладываем их в миску и добавляем сливочное масло.

На тарелку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает кюли, сверху ленивые вареники и украшает блюдо свежими ягодами и листочками мяты.

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