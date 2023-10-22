Так, налоги с зарплат военных требуют направить на оружие, а не на строительство стадионов, перекладывание брусчатки, строительство дорог и других ненужных во время войны вещей.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

"По действующему законодательству Украины большая часть НДФЛ по зарплатам военных направляется в местные бюджеты. Это огромные суммы.

Но местные чиновники вместо того, чтобы направить эти средства на закупку необходимого оборудования и оружия для нужд армии, проводят закупки ненужных никому во время войны товаров и работ" , – сообщает автор петиции Снегирь Дмитрий.

Автор обращения жалуется, что "местные власти тратят миллионы и миллиарды на ненужные сковородки, овощерезки по завышенным ценам, автобусы для Энергоатома за сотни тысяч долларов, ремонтируется стадионы на миллионы бюджетных средств, переводится брусчатка в Киеве, строятся ровки в Киеве за десятки миллионов , на которые могут прилететь ракеты в любой момент, выделяются миллионы на озеленение парков".

"Из НДФЛ по зарплатам военных местными чиновниками разворовываются миллиарды. Это в то время когда стране критически не хватает вооружения", - считает автор.

Также Снигирь Дмитрий добавил, что наши воины ценой собственной жизни и здоровья защищают наше государство, а "местные чиновники в это время бездумно тратят бюджетные средства".

По его словам, во многих городах уже прошли митинги против ненужных во время войны закупок.

"Люди не понимают, почему волонтеры собирают каждую гривну на ВСУ, а местные чиновники в это время по несколько раз перекладывают брусчатку и строят дороги на миллиарды", - сообщает автор петиции.

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