В военной кампании 2024 года ВСУ будут применять воздушную технику и откажутся от использования танков.

Тяжелая боевая техника в современных войнах, российско-украинской в ​​том числе, не играет той роли, которую играла раньше, говорит военный эксперт Олег Стариков.

"В настоящее время танки используются как самоходные артиллерийские установки, то есть стреляют из засады. Противник снял с вооружения "Т-55" и "Т-62", чтобы хранить ресурс своей артиллерии. Артиллерийские стволы имеют свой ресурс, где-то 5000 выстрелов, а натовские стволы" например, "Panzerhaubitze" - 2500 выстрелов, затем ствол нужно убирать, другой вставлять", - отмечает Стариков.

Более того, использование этих пушек не выгодно, поскольку их нужно возить через Западную Украину в Восточную Европу на базы, где идут ремонтные работы. А вот противник таким образом наоборот экономит.

«Именно производство орудийных стволов – это очень высокотехнологичное дело и очень затратное. Россия при Сердюкове, министре обороны, потеряла все производство артиллерийских сводов. Сейчас они только его восстанавливают”, – говорит он.

Если в мире не произойдет никаких геополитических изменений, мы перейдем в зимнюю кампанию войны 2024 года и в летнюю кампанию 2024 года, где такого понятия, как "танки" уже не будет.

“В зимней кампании никакой роли танки не будут играть, не только стратегически, оперативно, но даже тактически, даже если брать театр военных действий как Авдеевка. Ибо танк сам по себе предназначен для атаки, поддержки пехоты и танковых боев. Зимняя кампания будет воздушной с помощью беспилотников с помощью ракет для того, чтобы уничтожать тыловые подразделения, командные пункты, транспортную инфраструктуру”, - утверждает военный эксперт.

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