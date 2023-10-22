Пенсия в Украине растет вместе с пересчетом зарплат или увеличением заработной платы.

Перерасчет пенсии в Украине проводят автоматически каждый год с 1 апреля украинцам, которые получили дополнительно 24 месяца рабочего стажа.

Сообщается, что расчет проводят на более выгодных условиях, то есть либо с учетом стажа после назначения или перерасчета пенсии, либо с учетом стажа и зарплаты после назначения или перерасчета пенсии.

После поступления данных о новом страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц происходит позже, автоматический пересчет производится ориентировочно в июне.

Перерасчет пенсий в Украине работающим пенсионерам осуществляют также на основании заявления пенсионера в ПФУ.

Пенсионер может подать заявление как онлайн благодаря «Дії» либо на портал ПФУ, либо через территориальные органы Пенсионного фонда.

Обычно перерасчет производят в случае увеличения трудового стажа или повышения зарплаты.

В комментариях отреагировали на новость о пересчете пенсии в Украине:

" Хотелось бы увидеть на примере мин зарплаты как перечисляют пенсию через 2 года. Это доплата только за 2 года стажа и сверхурочный стаж в связи с повышением 1% мин пенсии, или это перерасчет в связи с увеличением зарплаты средней по Украине?" ,

" По факту, никакого автоматического перерасчета не проводят. В 2021 году обратился в ПФУ, так как прошло больше двух лет как я работаю. Отказали в перерасчете. Вот уже фактически два и более года хожу в суды по этому вопросу...".

Источник: zn.ua.

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