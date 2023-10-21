"Нафтогаз" рассказал о том, почему украинец платил за газ и все равно получил долг.

"Нафтогаз" оставляет право начисления долга даже тем клиентам, которые регулярно и вовремя платят свои счета, если они не указывают свой номер лицевого счета при оплате. Компания "Нафтогаз" рассказала об одном из примеров такого начисления долга в своем официальном Facebook -сообщении.

Эта практика в "Нафтогаз" применяется в случаях, когда клиенты посылают платежи, не указывая номер лицевого счета. В таких ситуациях средства хранятся на отдельном счете для дальнейшего рассмотрения.

В таких случаях "Нафтогаз" рекомендует провести акт сверки расчетов. Если клиент "Нафтогаз" предоставляет все необходимые документы и информацию для переноса оплаты на свой лицевой счет, компания осуществляет соответствующие коррекции.

Потенциальный долг может также возникнуть, если потребитель не передает показания счетчика. В таком случае операторы газораспределительных сетей представляют информацию о расчетном, а не фактическом потребленном газе. В таких ситуациях следует передавать показания счетчика "Нафтогаз" или пригласить контролера для снятия показаний прибора учета.

Во избежание недоразумений и неправильных расчетов клиентам "Нафтогаз" рекомендуется самостоятельно подавать показания счетчика с 28 по 5 число каждого месяца. Даже если газ не используется, но клиент не хочет отключать услугу, важно подавать актуальные показания счетчика ежемесячно, даже если эти показания не изменяются.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.